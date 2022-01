Una reunión a puerta cerrada en la tarde de este martes, en la oficina del exministro Juan Fernando Cristo, daría luces sobre el futuro de la Coalición Centro Esperanza tras el duro choque que tuvieron dos de sus integrantes: Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria.



El episodio se presentó en el cara a cara presidencial que organizaron EL TIEMPO Casa Editorial y el Grupo Editorial Semana este martes, y en el que participaron diez de los aspirantes a la jefatura del Estado.



En un momento del cara a cara, Betancourt le dijo a Gaviria que habían hecho un “acuerdo” dentro de esta convergencia política que decía que “no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria”, refiriéndose a la adhesión que realizó el senador por Cambio Radical Germán Varón a su campaña presidencial.



“Tú has aceptado el apoyo de gente que me preocupa muchísimo. Nosotros partíamos de la base de que íbamos a tener confianza y que si eso sucedía, lo íbamos a decir en público. Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema. No voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas”, afirmó la precandidata presidencial.

🚨 Betancourt y Gaviria: unidad de Centro Esperanza explotó en el cara a cara ➡️ https://t.co/sdbCgpHE4a pic.twitter.com/Xk7e5RRAEc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 25, 2022

El exministro le respondió duramente, señaló a Betancourt de “hipocresía y oportunismo” y de disfrazar sus opiniones con “superioridad moral” y explicó que llegada de Varón a su campaña fue a “título personal”, como lo ha dicho el propio congresista y el partido Cambio Radical.



“¿Sabe cómo voy a responder a este tipo de actitudes?, sumando apoyos. Hoy se sumarán Rafael Pardo y Eduardo Díaz, gente que yo respeto, y así (seguirá siendo), sin ese tipo de superioridades morales, uniendo al país y a las fuerzas políticas para transformar a Colombia. Que la política no se convierta en este tipo de señalamientos oportunistas e hipócritas”, afirmó Gaviria.

Críticas a Alejandro Gaviria por apoyos políticos en el pasado

El episodio les recordó a varios el incidente que hubo a finales del año pasado, en la primera reunión del exministro Gaviria con lo que en ese momento se llamaba Coalición de la Esperanza, en la que algunos de sus integrantes cuestionaron el ingreso del precandidato debido al apoyo que tenía de las mayorías de Partido Liberal y sus directivas.



Semanas después de esto, el exministro tuvo una ruptura con el director del Partido Liberal, César Gaviria, y, tras una nueva reunión con los precandidatos de esta convergencia, se creó lo que se llama la Coalición Centro Esperanza.



Para algunos observadores, lo sucedido este martes entre Betancourt y Gaviria es normal ya que, al fin y al cabo, ellos dos están compitiendo entre ellos por un cupo a la primera vuelta presidencial. Hay que recordar que la idea de esta alianza es realizar una consulta el 13 de marzo para escoger su candidato definitivo.



En el caso que generó el roce se trata de una adhesión de un sector político a la campaña de uno de los integrantes de la alianza y no de una decisión que cobije a toda la coalición como, por ejemplo, las bases programáticas o las líneas ideológicas que promoverán en esta campaña.

En todo caso, el tema es objeto de un debate interno este martes en la tarde en el que están los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; el exministro Juan Fernando Cristo; la exsecuestrada por las Farc Ingrid Betancourt; el senador Jorge Enrique Robledo, y dos delegados del precandidato Alejandro Gaviria.



La presencia del excongresista Juan Manuel Galán, el otro integrante de la Centro Esperanza, no se había confirmado y se temía que no llegara como medida de precaución tras conocerse el contagio de covid del aspirante presidencial uribista, Óscar Ivan Zuluaga, ambos presentes en el cara a cara de este martes.

