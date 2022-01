Los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza habrían definido suscribir un documento sobre adhesiones a sus precandidatos en medio de la campaña presidencial, según conoció EL TIEMPO.



De acuerdo con fuentes de esta convergencia política, en la mañana de este viernes hubo una reunión -de manera virtual- en la que estuvieron los siete integrantes de esta alianza que busca llegar a la Presidencia.



La cita se dio para analizar la posición de la precandidata Ingrid Betancourt, quien en los últimos días lanzó críticas al exministro Alejandro Gaviria, también precandidato de esta convergencia, por los apoyos recibidos en los últimos días, entre ellos el del senador por Cambio Radical Germán Varón Cotrino.



"Si la Coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción y si esta decisión no se toma hoy (ayer), esta noche (anoche), con mucho dolor, pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la Coalición y con los colombianos, yo me retiro de la Coalición", afirmó la líder política, este jueves.



Yo quiero unir al país alrededor de un propósito común y una visión compartida.



Tras esto, los siete precandidatos se reunieron en la mañana de este viernes -ya que varios de ellos están en giras en diferentes partes del país- y habrían acordado la suscripción de un documento que contendría unos requisitos mínimos para las adhesiones que se produzcan en cada campaña.



Entre estos requisitos estaría que quienes manifiesten respaldos no tengan investigaciones pendientes ni representen hechos comprobados de corrupción en el pasado.



La idea es analizar el documento en el transcurso del día y recoger las firmas de los precandidatos. Sin embargo, EL TIEMPO supo que no todos están totalmente convencidos de los términos del documento y podrían no firmarlo.



En la Coalición Centro Esperanza están, además de Betancourt y Gaviria, los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; el exministro Juan Fernando Cristo; el excongresista Juan Manuel Galán, y el senador Jorge Enrique Robledo

