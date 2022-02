El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció su decisión de revocar las listas de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de las coalición del Pacto Histórico en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander respectivamente para las elecciones que se llevaran a cabo el 13 de marzo de 2022.



(En contexto: Las críticas a la lista del Congreso del Pacto Histórico)

La decisión se toma a partir del incumplimiento del artículo 28 de la ley 1475 de 2011, en relación con la cuota de género. El artículo ordena que las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.



Sin embargo, por un lado, la lista a la Cámara por el departamento de Bolívar cuenta con un 80% de participación masculina y solo el 20% de participación femenina. Asimismo ocurre con la lista a la Cámara por Norte de Santander: 75% corresponde a participación masculina y 25% a participación masculina.

Facebook Twitter Linkedin

Participación femenina en listas del Pacto Histórico Foto: CNE

"conforme a los cuadros referenciados, se observa que en las listas existe un

desconocimiento del mandato legal de cuota de género pues debiendo elegirse 5 o más curules estas no están conformadas en un treinta por ciento 30% por el género femenino", dice la resolución del CNE.



La organización electoral también destacó que la cuota de género no solo debe cumplirse al momento de la inscripción de la lista, sino que dicho mandato debe conservarse hasta el momento en el que se realizan los comicios respectivos.



En Pacto Histórico explicaron que, a causa de que Villadiego no quiso renunciar a su candidatura a la Cámara el en PH, pese a las voces que así se lo solicitaban, decidieron realizar la inscripción de la lista sin cumplir con ese requisito mínimo de mujeres.



Es así como el CNE estableció que el PH tiene como plazo el próximo domingo 13 de febrero, un mes antes de las elecciones al Congreso, para que corregir la situación y presentar una nueva lista que cumpla con la cuota de género y en la cual ya no estará Villadiego.

Se cae la candidatura de Sandra Villadiego

Uno de los efectos más importantes de esta decisión es que con la revocatoria de la lista del Pacto Histórico por el departamento de Bolívar, se cae también la candidatura de Sandra Villadiego, esposa del parapolítico Miguel Ángel Rangel, que había generado una fuerte división en esa coalición.



Rangel fue condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia luego de que se determinará sus reuniones con miembros del Bloque Central Bolívar de la Autodefensas con el fin de acordar alianzas políticas.



Sandra Villadiego habría llegado a las listas del PH con la ayuda del jefe de debate de dicha coalición, Roy Barreras.



La semana pasada la Fiscalía pidió investigar a Villadiego por presuntos hechos de corrupción. “La estructura criminal determinó el pago de dádivas indebidas a congresistas y otros funcionarios públicos con el fin de, a través de convenios interadministrativos, direccionar recursos públicos desde el Departamento para la Prosperidad Social, con domicilio en Bogotá, dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados ante esa entidad por el municipio de Galeras. Y a su vez, direccionar los procesos licitatorios que con dichos recursos se adelantaran en el municipio para realizar las obras públicas”, señaló el expediente de la Fiscalía.

POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- En vivo: Zuluaga les dice no a las coaliciones



- ¿Llegará el liberalismo al Pacto Histórico?