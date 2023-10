CNE revoca la candidatura de hermano del ministro de Salud a gobernación del Tolima

El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de Mauricio Jaramillo a la gobernación del Tolima. La particularidad es que este es el hermano del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y esta fue una de las razones por las que el tribunal electoral tumbó la aspiración.

La candidatura a la gobernación del Tolima por el Partido Liberal fue demanda debido a que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no solo estaba a cargo de la cartera de salud sino que fue dos veces ministro delegatario de las funciones presidenciales en el año anterior a la aspiración electoral.



De acuerdo con la demanda, esto era claramente violatorio del artículo 111 de la ley 2200 de 2022, pues esta dice que no podrá ser inscrito como candidato a una gobernación "quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan, ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento".



Para el CNE, un hermano en el cargo de ministro de Salud, con delegación de funciones presidenciales en dos ocasiones, era claramente incompatible con la aspiración a la gobernación de Mauricio Jaramillo. Esta decisión puede ser impugnada. Sin embargo, de mantenerse en segunda instancia, el Partido Liberal no tendrá candidato en el Tolima, partido históricamente rojo.



La razón de esto es que el calendario electoral fija el 29 de septiembre como fecha límite para hacer modificaciones en la inscripción de candidatos por cuenta de inhabilidades. Toda revocatoria hecha después de esta fecha implica que ya no se puedan hacer modificaciones en las postulaciones. En muchos casos, solo hasta después del 29 es que llegan las demandas a las candidaturas, esto con la intención de que no haya posibilidad de nominar a otro.



Si se mantiene la determinación del CNE, la candidata conservadora Adriana Magali Matiz suena con más fuerza para hacerse con el poder en el Tolima. Jaramillo era el único que sonaba con posibilidades para darle pelea a la que tiene el apoyo de los azules, del ASI, Cambio Radical, ADA, Colombia Renaciente, y el Centro Democrático.