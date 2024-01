Poco más del 88% de candidatos reportaron ingresos y gastos, según CNE

De acuerdo con la ley, los candidatos tienen un mes desde las elecciones para reportar sus cuentas a los partidos que los avalaron y estos últimos tienen dos meses desde los comicios para hacer el reporte de sus aspirantes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto quiere decir que hasta el 29 de diciembre había plazo para entregar estos datos.



(Puede ver: Elecciones en Colombia: nueve de cada 10 candidatos no han reportado gastos de campaña)

Dos semanas después de haberse acabado el plazo, el CNE dio a conocer las cifras de reportes de las cuentas de los candidatos, esto según informe publicado por el despacho del magistrado César Lorduy. De acuerdo con lo publicado, en el informe, el reporte de ingresos y gastos estuvo por encima del 88 por ciento.



D e los 128.530 candidatos que hubo en los comicios de octubre, 113.621 (88,4 %) reportaron ingresos y 113.350 (88.2%) reportaron gastos. Poco más del 11 por ciento no hicieron estos reportes, esto implica que hubo 14.909 aspirantes que no reportaron ingresos y 15.168 que no reportaron gastos.

Facebook Twitter Linkedin

En Medellín asisten masivamente a las urnas para la jornada electoral de elección presidencial entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo



En cuanto a los reportes por cargos a aspirar, los de mayor cumplimiento con la ley fueron los candidatos a alcaldías. De estos, el 92,23 por ciento reportó ingresos y 92,25 por ciento reportó gastos. Siguen en cumplimiento los aspirantes a gobernación con 90,9 por ciento de reportes de ingresos y 89,3 por ciento de gastos.



(Puede ver: ¿Quiénes han aportado dinero en las campañas a la alcaldía de Bogotá?)





Los números bajan en las corporaciones municipales y departamentales. En concejos, los porcentajes de reporte fueron 89,1 para ingresos y 88,9 para gastos. En cuanto a asambleas, el 88,2 por ciento reportó ingresos y 88,3 gastos.



El informe dado a conocer este miércoles también da cuenta del dinero total recibido (671.336 millones) y gastado (690.511 millones). En ambos casos, el desempeño es parecido. Las aspiraciones a alcaldías fueron las que más ingresos y gastos tuvieron con 290.804 millones y 308.376 millones, respectivamente. El segundo en este listado son los candidatos a concejo: 176.981 millones recibidos y 177.612 millones gastados.



El siguiente en las cuentas es las candidaturas a gobernaciones con 110.790 millones de ingresos y 112.686 millones de gastos. En asambleas la balanza es de 79.128 millones de ingresos y 78.655 millones de gastos. Por último, están los aspirantes a ediles con 13.632 millones de ingresos y 13.182 millones de gastos.



El informe deja ver que en la mayoría de cargos hubo mayores reportes en gastos que en ingreso, siendo esto llamativo debido a que hubo mayores reportes de ingresos que de gastos por parte de los candidatos. Sin ver las cifras más a detalle, no se puede entender fácilmente las razones de este desequilibrio en la balanza.

Origen de los ingresos

El informe entra a ver en detalle la naturaleza de los ingresos. En cuanto a gobernaciones, el 47,7 por ciento viene de donaciones a particulares (52.827 millones), 33,8 por ciento de recursos propios o familia (37.436 millones), 13,7 por ciento de créditos (15.175 millones), 2,6 por ciento de recursos de organizaciones políticas (2.861 millones) y 2,2 por ciento de otros ingresos (2.464 millones).



En cuanto a alcaldías, la mayor parte, el 62,7 por ciento, proviene de recursos propios o de familiares, lo que implica 182.325 millones. La siguiente fuente es donaciones de particulares, con 31,7 por ciento, lo que equivale a 92.252 millones. El siguiente escalón es para créditos con entidades financieras, 2,1 por ciento o 6.227 millones. 1,7 por ciento es de portes de organizaciones políticas, con 4.896 millones y el restante es de otros ingresos con 1,8 porciento, que equivale a 5.104 millones de pesos.



(Además: Colombia cierra el año con 37 partidos políticos: ¿qué tan bueno es para la democracia? )





En cuanto a ingresos de asambleas, la repartición es similar a alcaldías: 51,7 por ciento de recursos propios o familiares (45.156 millones), 36,5 por ciento de donaciones particulares (28.910 millones), 2,9 por ciento de créditos (2.312 millones), 2,2 por ciento de organizaciones políticas (2.555 millones) y 0,2 por ciento de otros ingresos (185 millones).



En los concejos se mantiene la tendencia de que los recursos propios es el principal ingreso con 67,5 por ciento, lo que equivale a 119.507 millones. En el siguiente puesto está donaciones con 28,6 por ciento, 50.292 millones. El restante, la sumatoria créditos, aportes de organizaciones y otros ingresos, no llega a superar el 5 por ciento.

En qué gastaron los candidatos

En cuanto a los gastos, el informe muestra que la categoría en la que más se gasta es en propaganda electoral. En gobernaciones, el 49,1 por ciento fue destinado a este rubro (53.497 millones). Para las alcaldías fue del 32,1 por ciento, que equivale a 90.598 millones. Los candidatos a asamblea destinaron el 36,3 por ciento, 28.571 millones y en los concejos fue el 27,8 por ciento de los gastos, 48.858 millones.

Facebook Twitter Linkedin

Seguidores de la campaña a la alcaldía de Bogotá de Carlos Fernando Galán esperan los resultados que determinarán quién será el próximo alcalde la ciudad .Bogotá 29 de octubre del 2023 Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

El siguiente gasto en la mayoría de aspiraciones fue el de costos de administración, en promedio fue un 16.9 por ciento de los usado en las distintas aspiraciones. Solo a nivel de concejo no es el segundo rubro, pues en estas aspiraciones hubo más dinero en gastos judiciales y de rendición de cuentas, con 25,6 por ciento (44.932 millones).



En cuanto a actos públicos se puede observar que en ninguno de los casos se invierte más de 15 por ciento. Es más, para concejos y asambleas este gasto no alcanzó si quiera el por ciento. En gobernaciones y alcaldías fue un 12, 1 y 15, 3 por ciento respectivamente. Esto es una muestra de los nuevos énfasis en el proselitismo político.



El resto de gastos están distribuidos en transporte, materiales y publicaciones, otros gastos.