El Consejo Nacional Electoral (CNE) manutvo la candidatura de Juan Daniel Oviedo. La sala plena negó la ponencia que buscaba revocar su inscripción como candidato debido a que supuestamente estaba inhabilitado.



(Puede ver: ¿Por qué estas cuatro candidaturas siguen en vilo en el CNE?)

El tribunal electoral encontró que Oviedo no estaba inhabilitado para las elecciones de octubre. Esto tumbó la ponencia de la magistrada Fabiola Márquez, que aseguraba que el exdirector del DANE estaba impedido para inscribirse debido a que en julio firmó un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías (FNG).



La demanda se fundamentaba en que el ordenamiento colombiano establece que ningún aspirante puede celebrar contratos con el Estado en el año inmediatamente anterior a su candidatura. De acuerdo con la ley 136 de 1994, en su artículo 95, está inhabilitado para aspirar a cargos de elección como alcaldías “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.



(Además: Oviedo, Rodolfo y Tulio Gómez, las candidaturas que definirá el CNE esta semana)



Este era el argumento que esgrimió el demandante y que la ponencia asumía como cierto. Sin embargo, en la sala plena del CNE se venció dicha determinación. El tribunal no encontró los argumentos suficientes para revocar la candidatura de Oviedo.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Daniel Oviedo lanzó su campaña en el parque Nacional de Bogotá Foto: Carlos Ortega - EFE

Sin embargo, hasta último momento peligró la aspiración del exdirector del DANE. Además de la ponencia adversa, hubo un rechazo de pruebas por parte del tribunal electoral que complicaba aún más el futuro de la candidatura.



Desde hace unas semanas el tribunal rechazó dichas pruebas y las consideró pruebas inútiles. Además, el tribunal señaló en su momento que esta argumentación no era válida por cuenta de que ninguna “exime al candidato de respetar el régimen de inhabilidades para ser alcalde”. En este mismo sentido se señaló que “el desconocimiento legal que sobre el particular tuviera el candidato no le exonera de las consecuencias jurídicas que consagra la norma”.





(Además: El CNE estudiará posible inhabilidad del candidato a la alcaldía de Bogotá Juan Oviedo)



Sin embargo, a pesar de todo esto, la sala plena salvó la candidatura de Juan Daniel Oviedo. Como se rechazó la ponencia que revocaba la aspiración, ahora se debe esperar que haya una nueva ponencia en la que queden consignados los argumentos que salvaron la postulación. La magistrada Maritza Martínez será la encargada de sustanciarla.

Las otras decisiones de la jornada.

El CNE también mantuvo la candidatura de Jorge Rey a la gobernación de Cundinamarca. Su aspiración había sido cuestionada por supuesta doble militancia ya que supuesta figuraba como militante de Cambio Radical pero se inscribió por Colombia Renaciente. Sin embargo, se pudo probar que había renunciado antes al partido de Vargas Lleras ante de su postulación.



Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no pudo tomar una decisión de fondo frente a la demanda que pide revocar la inscripción de la candidatura de Rodolfo Hernández. El tribunal electoral puso a consideración la ponencia que tumbaba la aspiración del exalcalde bumangués, pero no se lograron los votos mínimos para que fuera aprobada o desechada.

Facebook Twitter Linkedin

El exalcalde y ex candidato presidencial oficializó su candidatura. Foto: Archivo particular

En la mesa estaba una ponencia que señalaba que Hernández no podía aspirar por cuenta de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría en su contra, tres en un periodo menor a tres años y una de ellas con una sanción por 14 años debido al escándalo de Vitalogic. Sin embargo, el tribunal no se pudo poner de acuerdo.



Sin una votación concluyente, la postulación de Hernández sigue en duda. Ahora, se tendrán que nombrar dos conjueces que hagan parte de la determinación. Esto significa que la decisión sobre la demanda para revocar la inscripción de Hernández puede demorarse más de lo esperado.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rey, aspirante por el partido Colombia Renaciente. Foto: Prensa Jorge Rey



Aunque estaba planteada para resolverse este martes, es muy probable que la situación de Rodolfo Hernández incluso pase a definirse hasta la próxima semana. Las razones es que los dos nuevos conjueces deben tener tiempo para estudiar el caso y la ponencia que ya está en debate.