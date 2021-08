Encuestadora, en líos en el CNE por sus pronósticos electorales

El Consejo Nacional Electoral, CNE, podría sancionar a la encuestadora Cifras y Conceptos por unos pronósticos electorales que hizo para la primera vuelta presidencial del 2018.



“Nos acusan de haber manipulado al electorado, de actuar de mala fe, de habernos equivocado y de no haber cumplido con las normas vigentes”, aseguró César Caballero, presidente de la firma.



Pero lo cierto es que el proceso que se adelanta en el Consejo Electoral hay quienes consideran que lo hecho por Cifras y Conceptos no está acorde a la norma e influyó en las elecciones.



Caballero explicó que en su modelo pronosticaron que habría segunda vuelta a la que llegaría Iván Duque estaría y que la disputa sería entre tres de los candidatos.



Para Cifras & Conceptos el CNE estaría persiguiéndolos, pues aseguran que en los últimos tres años les han abierto al menos 10 investigaciones por haber publicado “un modelo de pronóstico sobre la primera vuelta presidencial en 2018″.



De acuerdo con la encuestadora, la investigación se les abrió a pesar de que no existe una regulación sobre este tema.



En ese sentido señaló que en la norma no se ha hablado de modelos de pronóstico sino de encuestas y de los ejercicios a boca de urna, que desde esa fecha están prohibidos.



Y aseguran que el modelo de pronóstico no es una encuesta.



Finalmente agregaron que en el proceso el CNE les ha negado el derecho a la legítima defensa y que todas las pruebas que solicitaron les fueron negadas. incluso no los habrían escuchado en las audiencias y tampoco atendieron testigos a su favor.



La próxima semana se podría producir la decisión del Consejo Nacional Electoral, que deberá ser tomada por la sala plena.



