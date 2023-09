Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la revocatoria de varios candidatos para las elecciones regionales del 2023 en medio de una audiencia pública.



(Además: CNE ha anulado inscripción de casi un millón de cédulas para votar: ¿está la suya?).

Entre los candidatos revocados aparece Oneida Pinto Pérez, quien aspiraba a la Alcaldía del municipio de Albania (La Guajira). La vinculada a casos de corrupción buscaba llegar nuevamente a este cargo, pero el CNE determinó que no podía aparecer en los tarjetones del municipio debido a que tenía una sanción disciplinaria de la Procuraduría que se lo impide.



La candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle del Cauca también fue revocada. El tribunal electoral encontró que el también accionista del América de Cali firmó convenios con la alcaldía de dicha ciudad que lo inhabilitarían para la aspiración.



(Le puede interesar: Galán sale vencedor en posibles escenarios de segunda vuelta en Bogotá, según encuesta).

Facebook Twitter Linkedin

Tulio Gómez es dueño del América de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Gómez había firmado varios convenios con la alcaldía de Cali para “el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero, con el fin de cumplir actividades comerciales del equipo de fútbol”. El problema es que lo hizo menos de un año antes de su candidatura.



Con una votación de 6-2, el CNE aceptó la ponencia que pedía revocar la aspiración. Sin embargo, Gómez aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición para mantener su inscripción y así pelear la gobernación del Valle del Cauca con Dilian Francisca Toro, que le lleva varios puntos de ventaja.



Asimismo, se anuló la candidatura de Liliana Ramírez Quintero, prima de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y quien aspiraba a llegar a la alcaldía de La Estrella, en Antioquia. Según el CNE, Ramírez no renunció a su cargo como personera de ese municipio un año antes de la inscripción de su candidatura.

Los que no tienen su futuro claro

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández no se resigna a quedar fuera de la contienda electoral. Foto: EL TIEMPO

Sobre Rodolfo Hernández, aunque no ha habido un pronunciamiento oficial del tribunal, ya se conoció un borrador de ponencia cuyo sentido es revocar la candidatura. Esto debido a que Hernández tiene tres sanciones por parte de la Procuraduría que le impedirían aspirar a ser gobernador de Santander.



Sin embargo, aún falta que la sala plena del CNE defina si debe mantenerse o no la aspiración del excandidato presidencial de 2022. Este también enfrenta un proceso penal por cuenta del escándalo de Vitalogic, pero esto no impediría su candidatura, puesto que se encuentra en etapa de juicio.



(Lea también: Recusan al magistrado César Lorduy por posible revocatoria del CNE a Tulio Gómez).



Finalmente, el CNE analiza el caso de Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá. El que aparece como tercero en la mayoría de encuestas a la alcaldía de Bogotá, suscribió el día 20 de junio de 2023 un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías por un bien inmueble ubicado en la calle 26 A n.° 13-97, en Bogotá. Como fue un convenio con una entidad pública, este también caería en la inhabilidad de un año para celebrar contratos o convenios con el Estado.

Las candidaturas que siguen en pie

La sala plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la ponencia que pedía dejar en firme la candidatura de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo.



De igual forma, hace una semana el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. La sala plena del alto tribunal tomó dicha decisión tras acoger la ponencia de la magistrada Fabiola Márquez.



La demanda, que pretendía tumbar la candidatura de uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, argumentaba que había irregularidades en la renuncia de Bolívar al Senado, la cual fue presentada el 31 de diciembre del 2022. Según la demanda, dicha renuncia no fue divulgada oportunamente en la Gaceta del Congreso, por lo que no podría aspirar a un cargo de elección popular en los comicios del 29 de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Sin embargo, el tribunal electoral no encontró los suficientes elementos para tumbar la candidatura del Pacto Histórico en la capital de Colombia.



Días antes, también se negó la demanda que buscaba suspender la inscripción como candidato por supuesta doble militancia de Federico Gutiérrez.



“Si bien el denunciante indica que Gutiérrez es aspirante a la alcaldía por el Centro Democrático y Creemos, dicha afirmación está desamparada por la verdad, pues consultados de oficio por el Despacho Sustanciador los formularios de inscripción de candidatura de este, se constata que su inscripción se dio exclusivamente por Creemos”, dice la resolución en la que se rechazó la demanda.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias