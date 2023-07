La pelea en el Pacto Histórico para definir su candidato a la Gobernación del Atlántico llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que ya tomó una decisión: exhortó a la Colombia Humana que le dé el aval a Máximo Noriega.



La autoridad electoral reconoció que el dirigente, salpicado por el escándalo de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, debe tener el aval del partido del jefe de Estado, pues este ganó las consultas internas que se llevaron a cabo el pasado 23 de abril.



Pero el panorama no es nada sencillo. En el Pacto Histórico, que es una coalición de la que hace parte la Colombia Humana y que pretende tener un candidato único para las regionales de octubre en el departamento, no se han podido poner de acuerdo sobre quién debe tener el aval de la coalición que llevó a Petro a la Presidencia de la República.



En las últimas semanas han crecido los acercamientos entre dirigentes costeños de izquierda con el también candidato Alfredo Varela.



Es por esta razón que Noriega llevó su caso ante el Consejo Nacional Electoral para que se reconocieran los resultados de la consulta del 23 de abril.



Este pronunciamiento, sin duda, pone entre las cuerdas a la Colombia Humana que, pese a no tener un consenso con los demás partidos que conforman el Pacto, tendrá que darle el aval a Noriega respetando los resultados de la consulta.



Y el tiempo se agota, pues este sábado 29 de julio es el último día para la inscripción de candidatos, por lo que si no llegan a un consenso las fuerzas alternativas llegarían divididas en esta primera etapa de campaña. No obstante, cabe la posibilidad que si se inscriben varios candidatos de los partidos del Pacto podrían en el transcurso de los meses hacer alianzas y alcanzar una candidatura única.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA