La pelea por los nueve cupos del Consejo Nacional Electoral, que el Congreso se dispone a elegir este martes 30 de agosto, sigue al rojo vivo, con aspirantes que siguen peleando por quedar en las planchas que se someterán a consideración del legislativo.



Los acuerdos alcanzados entre los partidos que tienen asiento en el Congreso se rompieron ante la solicitud del Pacto Histórico de reclamar, como colectividad mayoritaria, un cupo ese organismo que hace parte de la organización electoral.



Uno de los aspirantes que insiste en no estar inhabilitado es Alejandro Altus Baquero, quien en la actualidad trabaja en la Defensoría del Pueblo, institución que está bajo el dominio del partido Conservador.

“No soy ficha del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Lo conozco hace mucho tiempo, hace más de 15 años. Hemos tenido una relación no solo personal, sino académica. Yo no soy ficha de nadie. Lo que tenemos es el apoyo de una colectividad”, dice Baquero.

Las comisiones de Acreditación del Senado y de la Cámara de Representantes, encargadas de evaluar los documentos, ya revisaron todos los perfiles y habilitaron a 23 de las 25 personas que postularon sus nombres.



El informe inicial de esta comisión indicó que los nombres de Baquero, quien fue postulado a nombre del Partido Liberal, y del exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada están en el grupo de los acreditados para participar.

Alejandro Baquero, aspirante a cupo en el CNE. Foto: Archivo particular

“El Partido Liberal colombiano fue el que hizo la postulación de mi candidatura ante el Congreso de la República. No hay ningún padrino político. Es, realmente, la colectividad la que respalda mi candidatura”, insistió Baquero.



Contra este aspirante también se dijo que no cumplía los requisitos exigidos para ser magistrado del Consejo Electoral, por lo que tuvo que volver a enviar copias de sus estudios de maestría y doctorado a la Comisión. “Claramente lo que se quiere es confundir a los congresistas y a la opinión pública”, añadió.



La puja por las nueve sillas del CNE ha dado para todo. Si por un lado está la disputa de los liberales para no perder las dos sillas a las que creen tener derecho, por el otro está los acuerdos que un sector del conservatismo estaría realizando con el Pacto Histórico.



Los integrantes de diferentes partidos ven con recelo los acercamientos entre el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y su colega Alexánder López. Los contactos entre estos dos líderes políticos buscarían asegurar una curul adicional para el Pacto Histórico y una más para la colectividad azul.



También causó sorpresa que el nombre del exrepresentante Álvaro Hernán Prada, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Su partido, el Centro Democrático, exige que su nombre sea incluido en una sola plancha, pero un sector de la Comisión de Acreditación propuso que se haga aparte.



EL TIEMPO