Este domingo los bogotanos vieron dos situaciones distintas pero relacionadas: En Unicentro, al norte de la capital, un grupo de ciudadanos empezó a recoger firmas como primer paso de un proceso de revocatoria de la alcaldesa Claudia López; entre tanto, en el ciberespacio, ella libraba una discusión con el expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga.

“El uribismo va solo hasta primera vuelta”. ¿De verdad nos creen así de tontos? Jajaja”, escribió López en su red social Twitter. “¿Alguien cree que solo Óscar Iván Zuluaga es el de Álvaro Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”, agregó.



Para que no quedaran dudas, López, además, argumentó: “No esta vez. No más (…) Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Álvaro Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019”.



No esta la primera vez en esta campaña, en la que Claudia López manifiesta sus preferencias políticas.



El pasado 29 de noviembre, instantes después de la gestación oficial de la Coalición Centro esperanza la mandataria trinó: “Hay centro. Hay esperanza. Hay futuro”.



En esta coalición, esta Sergio Fajardo, aspirante a la presidencia y de quien ella fue la formula vicepresidencial en las elecciones de 2018 por los verdes, su partido. De hecho, ella auguró que Fajardo sería el próximo presidente de Colombia.



En la coalición también está su esposa, la congresista Angélica Lozano. El mensaje de apoyo en ese momento generó un rechazó de varios sectores políticos. Desde integrantes de la Colombia Humana, izquierda; pasando por los liberales y hasta los de la derecha del Centro Democrático.



Los contradictores de la mandataria dicen que con sus afirmaciones de esta índole viola el Artículo 38 de la Ley 996 de 2005, según el cual “a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido (…) difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley”.



El reclamo no viene solo de Zuluaga y otros militantes del Centro Democrático sino de miembros de otros partidos que están en la carrera electoral y para quienes no hay duda de que López violó la ley.



“Alcaldesa, ese trino que usted puso hoy es una clara, abierta y descarada participación en política. Eso es violar la ley”, le dijo el candidato al senado por el Nuevo Liberalismo Carlos Fernando Galán.



“No caiga en eso, alcaldesa, y no viole la ley. Su partido, la Alianza Verde, hace parte de la coalición Centro Esperanza en la lista al Senado que tiene. Esa coalición no puede permitir que ni sus candidatos, ni quienes han sido elegidos por los partidos que pertenecen a ella, violen la ley. No dañe esta campaña y no se convierta en lo que usted misma ha denunciado. No viole la ley”, agregó Galán.



Mientras que el concejal Carlos Carrillo del Polo Democrático Alternativo fue más allá y sembró dudas sobre el manejo de los recursos públicos de parte de Claudia López al afirmar que si hace eso de frente “¿cómo será por debajo de la mesa?”.



¿Habrá consecuencias legales para la batalla política que inició la alcaldesa? Por lo pronto, desde el partido Centro Democrático consideran que así debe ser y anuncian que preparan las pruebas para llevarlas a la Procuraduría General de la Nación.



Y, claro, las afirmaciones de Claudia López opacaron en la mañana de este lunes el inicio de la campaña electoral al Congreso. Todos los partidos políticos tenían previsto actos para invitar a los ciudadanos a votar por sus listas y sus candidatos. Por lo visto en las redes sociales y escuchado en los programas radiales, ninguno había logrado obtener tanta audiencia como el ruido que provocó la alcaldesa.



POLÍTICA