Claudia López se va lanza en ristre contra el uribismo

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se fue lanza en ristre nuevamente este lunes contra el uribismo.



Esto, luego de que el viernes pasado, la mandataria local señalara que el exsenador y expresidente "usa y abusa del poder para tener impunidad garantizada".



"No hay mucho de qué sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas", escribió en la red social.



Este lunes, López advirtió que el uribismo "quiere destruir a quienes le ganaron en las urnas".



"El uribismo insiste en ser la fuerza destructiva. La fuerza que quiere destituir a los alcaldes que los derrotaron en las urnas de manera limpia. No le perdonan a Bogotá que la ciudadanía haya derrotado al uribismo, al petrismo y al peñalosismo", indicó en diálogo con Blu Radio.



Y agregó que el uribismo quiere hacer campaña a costa de destruir la capital.



"Quiero recordar que el uribismo está detrás de la revocatoria al mandato en Bogotá. Hay quienes están haciendo campaña y este año será más difícil la campaña que la pandemia", puntualizó en la emisora.



Finalmente señaló que hacer campaña a costas de destruir saldrá muy costoso.



Los enfrentamientos entre los dos políticos de orillas ideológicas distintas han sido constantes.



En enero de este año, Uribe señaló en una entrevista radial que no contestaba preguntas sobre la alcaldesa porque "cualquier cosa que diga, esa señora la toma muy mal y es muy ofensiva”.



"En una ocasión anterior, algo que dije y nada tenía que ver con ella, cuando dijimos que los congresistas del Centro Democrático no recibirían el aumento de salario, que lo dedicarían a una tarea social, ella me dijo ‘embustero’. Después de que yo vengo trabajando por eso desde al año 2002”, sostuvo Uribe en La FM.



No obstante, hace un año, el líder del Centro Democrático aplaudió el manejo que le dio Claudia López a la primera jornada de protestas de aquel entonces.



Uribe elogió la decisión de López de acudir a las autoridades del Distrito en medio de las protestas con un trino: “Alcaldesa Claudia López tomó una conveniente y necesaria decisión de autoridad, la protesta no puede confundirse con el vandalismo”.



Pero en julio de 2019, cuando Claudia López era candidata de la Alianza Verde a la alcaldía de Bogotá, el expresidente le lanzó varias pullas.



En un trino que soltó el líder del Centro Democrático (CD) dijo: “Yo soporto a la doctora Claudia, la tomo como una valeriana, pero no le causen esa pesadilla a Bogotá”.



Seguidamente publicó un nuevo trino: “El metro de Bogotá no puede depender del albur emocional y político de la Dra. Claudia López; un día pide que suspendan el contrato y después dice que lo hará elevado, pero pone la condición tácita de que le apoyen un candidato a la Presidencia”.



Y llegó un tercero en el que compartió un artículo: “Uribe insinúa que ‘temperamento‘ de Claudia puede terminar en un ‘Gobierno dictatorial’”.



En ese entonces, Miguel Uribe Turbay competía contra López para llegar al Palacio Liévano y tenía el apoyo del uribismo.

