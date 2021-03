¿Participó en política Claudia López con su trino contra Uribe?

La discusión está abierta. ¿Participó en política la alcaldesa mayor de Bogotá Claudia López en un trino suyo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a propósito de la decisión de la Fiscalía en el proceso que se le sigue en contra?

La pregunta está sobre la mesa tras conocerse en la mañana de este miércoles que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra mandataria capitalina.



De acuerdo con el organismo, la investigación se relaciona con el trino que publicó López el 5 de marzo, día en que se conoció que la Fiscalía solicitaría la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe por el caso falsos testigos.



“No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”, escribió en ese momento la alcaldesa.



El trino es considerado por el uribismo como una falta a sus funciones. De hecho, desde el Centro Democrático, CD, se había exigido que la funcionaria respondiera ante la Procuraduría.



Así, por ejemplo, la representante Jennifer Arias había pedido ante los medios que la Procuraduría investigara a la alcaldesa por haberse sumado a debates políticos.



Arias dijo en su momento citó el numeral 39 del artículo 48 del Código Disciplinario Único sobre participación en política de los servidores públicos.



“Un llamado a la @Procuraduría para que investigue y aplique los correctivos a que haya lugar en el caso de la “alcaldesa” Claudia López, que como buena populista, no pierde oportunidad para decir incoherencias”, insistió la legisladora.



Sin embargo, en defensa de la alcaldesa varios analistas consideran que ella no participó en política sino que se limitó a hacer un pronóstico.



El hecho, sin embargo, no puede verse en blanco y negro. No se trata de un asunto marginal sino una de las funcionarias más importantes del país que desde su rol ha ejercido una evidente oposición al Gobierno Nacional, en general, y al presidente Iván Duque, en particular.



Duque fue quien ternó a la actual procuradora Margarita Cabello, quien ha tomado la decisión. Por este hecho, naturalmente no falta la suspicacia.



“He decidido ternar a Margarita Cabello Blanco para el cargo de Procurador General. Ella ha sido jueza, magistrada, presidente de @CorteSupremaJ. Nos ayudó en política carcelaria e impulsó cadena perpetua para violadores de menores. Colombia merece tener una mujer procuradora”, afirmó el Mandatario a través de su cuenta de twitter en agosto pasado.



Cabello respondió que ella si bien tenía un afecto con el Gobierno iba a actuar con "absoluta independencia" en sus funciones. Una declaración que fue aplaudida por varios sectores, pero vista con escepticismo por otros.



"Las relaciones estrechas de Cabello con el uribismo y con clanes políticos de la costa atlántica han llevado a muchos a preguntarse por su independencia y su objetividad", escribió Luis Hernando Barreto, E Estudios Políticos, magister en Estudios Políticos y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en el portal Razón Pública.



Para opositores al Gobierno, llama la atención que Cabello tome, entonces, esta medida. Sin embargo, hay que enfatizar que no se trata de una decisión definitiva sino de un caso que se abre y que por los protagonistas involucrados generará un ruido político.



