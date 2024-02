Claudia López: 'La paz total ha sido un caos'

En un extenso trino, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a las críticas por cuenta de los actos de violencia que se han presentado en los últimos días en la capital del país. En medio de la defensa a su gestión, López cuestionó duramente la política de paz del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con López, no es corrector sacar el "retrovisor" para echarle culpas frente a la situación de seguridad de la ciudad cuando hay esfuerzos que no se están haciendo desde el nivel nacional.



"Hay que hacer cambios estructurales reales aunque tomen tiempo, más inversión y más esfuerzo nacional y local. Bogotá sigue teniendo 6.000 policías menos de los que requiere como mínimo. La que reina es la ley de la impunidad y no la de la judicialización", declaró la también exsenadora.



Fue en este punto que cuestionó la política de paz del gobierno. "Los matones imponen su 'justicia del sicariato', mientras los bien pensantes y el gobierno nacional siguen creyendo que toda pena efectiva con cárcel es populismo punitivo. Y la paz total ha sido un caos tal que ha incentivado más la reorganización criminal y la impunidad que la paz", declaró.



En ese sentido cuestionó que el gobierno no le dejó tomar diferentes acciones para afianzar la seguridad en la ciudad. "Desde el 2022 propuse a la ciudad, al gobierno y al Congreso que nos dejaran crear nuestra propia policía local ya que nunca nos darán los 6.000 policías nacionales. Dijeron que no", añadió. En ese sentido cuestionó que no le permitieran sacar a los policías de las labores administrativas para ponerlos en las calles.



A renglón seguido dijo: "el dedazo de los señalamientos solo produce debates inútiles. Unamos esfuerzos, públicos y privados, locales y nacionales, del ejecutivo, el congreso y la rama judicial para sacar esas reformas adelante o saquen adelante unas mejores. Eso es lo que, con razón, nos piden todos los ciudadanos".