La exsenadora Claudia López, promotora de la consulta anticorrupción, insistió en que Colombia se juega sus últimos cartuchos para ponerle freno definitivamente a la corrupción.



En diálogo con EL TIEMPO, aseguró que no es cierto que esté usando este mecanismo como plataforma, pues no la necesita. “Yo acabo de ser candidata vicepresidencial y obtuvimos más de 4 millones de votos”, dijo.

¿Por qué ir a votar la consulta?

​

Porque nos están robando $ 50 billones al año y la clase política, que no se autorreforma, que no aprueba estas normas anticorrupción, es la misma que les va a seguir subiendo los impuestos a los colombianos.



Vamos a las urnas para defender nuestro bolsillo, para que no nos sigan subiendo impuestos para luego robárselos, sino que obliguemos al Congreso a aprobar estas siete medidas concretas que nos permiten recuperar lo que nos están quitando.



Se dice que dos de las preguntas no se pueden tramitar por una consulta porque requieren reformas constitucionales…



Será la Corte Constitucional la que determine si las leyes que apruebe el Congreso son o no constitucionales. Esta no es una discusión de leguleyos o de tinterillos.

Vamos a ver si los colombianos somos capaces de obligar a la clase política a reformarse.

Pero el poder de la consulta popular es que si en un año no se ha legislado, el Presidente está obligado a expedirlas por decreto. Este mecanismo nos asegura que no nos pueden hacer conejo FACEBOOK

TWITTER

Si se aprueba la consulta, sería el Congreso el que tramite estas normas: ¿cómo confiar en un órgano que ha tumbado estas mismas normas varias veces?

Esta es una democracia y en democracia el Congreso es el que debe tramitar estas leyes. Pero el poder de la consulta popular es que si en un año no se ha legislado, el Presidente de la República está obligado a expedirlas por decreto. Por eso escogimos este mecanismo, porque nos asegura que no nos pueden hacer conejo.



¿Cómo han hecho para hacer campaña sin tener recursos públicos?

​

Con aportes de voluntarios. Hay 80.000 voluntarios que salen todos los días a hacer pedagogía. La mayor fuerza, el ejército, han sido esos ciudadanos.



¿Tienen tranquilidad de que se alcance el umbral?

​

Los cuatro millones de colombianos que firmamos para convocar esta consulta ya hicimos todo lo que dependía de nosotros para que tengamos la oportunidad de dejarnos de quejar de la corrupción y votar en contra de ella. Ya el balón está en la cancha de los ciudadanos. Hoy tendrán que decidir si siguen dejando que les aumenten impuestos para que se los roben o si les sacamos la plata del bolsillo a los corruptos.



Se dice que esta consulta es una plataforma suya para catapultarse a la Alcaldía de Bogotá en 2019…



Eso es absurdo. Yo no necesito ninguna plataforma, yo acabo de ser candidata vicepresidencial y obtuvimos más de 4 millones de votos; no estoy haciendo ningún show para darme a conocer. Esta es una causa ciudadana. Esta consulta la votarán Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Iván Duque, Sergio Fajardo y millones de colombianos.

¿El solo hecho de que la consulta supere el umbral es un mensaje muy fuerte para la clase política?



Sin duda. Cualquier colombiano con un gramo de sentido común sabe que la clase política no se va a autorreformar, no va a renunciar a sus privilegios, de manera que nos toca obligarlos a reformarse. Tenemos que mandarles un mensaje de que son ellos los que trabajan para nosotros.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: