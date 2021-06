Claudia López se enfrenta ahora a Carlos Antonio Lozada

En las últimas horas, Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, abrió un nuevo frente de batalla: contra Carlos Antonio Lozada, senador de Comunes, partido político que surgió de las desarmadas Farc.

El senador dijo en sus redes sociales que quien ha asesinado a “jóvenes es el Estado y el gobierno”.



Según su punto de vista, “la historia nos ha demostrado que hacer estas aseveraciones contra la oposición, termina en baños de sangre”.



Por lo tanto, dijo Lozada, “señora alcaldesa recapacite y retráctese”.



Ante esto, Claudia López respondió: “Ojalá tú, hoy Senador, rectificaras, te retractaras y repararas a los miles de víctimas que la criminalidad de las Farc causó, como te lo reclamaron Ingrid Betancur y todas las víctimas de Colombia”.



“Parar la confrontación no es solo dejar de matar es también dejar de radicalizar”, le dijo López al senador de Comunes.



En horas recientes, Claudia López ha tenido varias confrontaciones públicas con figuras de distintos sectores ideológicos.



Primero, acusó a Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, de estar detrás del estallido social que enfrenta Bogotá.



Petro respondió con la afirmación de que la alcaldesa se había vuelto de derecha.



Ante esto, Claudia se defendió, pero abrió otra discusión al irse en contra del uribismo:



“Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha", dijo.



"Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver en la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, dijo ella.



Ante esto, Uribe reaccionó: “Si la alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.



Y ahora se abre la discusión con el partido Comunes.



La alcaldesa citó a Ingrid Betancourt, quien hace unos días se vio con sus secuestradores en un espacio impulsado por la Comisión de la Verdad.



La excandidata presidencial, que estuvo cautiva por decisión de comandantes de esa guerrilla como Lozada, se mostró dolida porque en el encuentro todas las víctimas lloraron mientras que sus antiguos captores no.



"No tengo por qué llorar si no me nace", respondió, por su parte, Lozada.



"No se es inhumano porque no se derrame una lágrima, esa es una valoración subjetiva", agregó en esa oportunidad.



Este miércoles, la alcaldesa volvió a señalar a Lozada. Se trata de un nuevo frente de discusión.



