Claudia López dice que no se hará la prueba de coronavirus, por ahora

Luego de conocerse que el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, diera positivo para la prueba de coronavirus, todos los alcaldes y gobernadores están en alerta, pues hace apenas algunos días estuvo reunido con alcaldes, gobernadores e incluso con el presidente Iván Duque.

Por este motivo, el jefe de Estado se repetirá la prueba de coronavirus este viernes.



Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró en una entrevista con Blu Radio que no tiene ningún síntoma y que al alcalde lo tuvo a la distancia.



Además, la mandataria local agregó que "tenemos pocas pruebas de coronavirus en Colombia para la magnitud del desafío que estamos enfrentando y hay gente que realmente necesita esa prueba y mientras yo no tenga ningún síntoma ni ninguna evidencia prefiero que los colombianos que la necesitan realmente la puedan practicar".



López agregó que "si cada vez que alguien dice vi a alguien con coronavirus y se hace la prueba nos vamos a quedar sin pruebas mañana, y eso sería un error".



Añadió que va a "seguir como cualquier ciudadano de Colombia y haciendo el mismo protocolo que hay en estos casos y es que a uno primero le hacen un seguimiento telefónico, yo ya reporté mi caso; le hacen un procedimiento epidemiológico y por último un procedimiento médico".



De esta manera, la alcaldesa explicó cuando se cumpla se determinará si debe o no realizársela y que "debe dar ejemplo".



Aseguró que este viernes está trabajando desde su casa, siguiendo con las reglas.



Otros de los asistentes al encuentro con el jefe de Estado ya han tomado medidas preventivas y otros se van a practicar el examen para conocer cuál es su estado de salud.



EL TIEMPO supo que el alcalde de Montería, Víctor Manzur; el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez; el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, y el gobernador de Sucre, Olimpo Espinosa, decidieron declararse en cuarentena.

