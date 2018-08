El Registrador violó la ley al dar anuncios a boca de urnas: López

“Colombia está cambiando, el cambio es imparable. Hay un mandato político muy concreto, no solamente de rechazo a la corrupción”, así calificó este lunes la exsenadora y promotora de la consulta anticorrupción, Claudia López, en diálogo con la ‘W Radio, los resultados de las votaciones de este domingo.

Después de los comicios, López le envió un llamado al presidente Iván Duque para que apoye no solo los tres proyectos que radicó su Gobierno para frenar la corrupción, sino la totalidad de los contemplados en el mecanismo popular de este domingo, que logró más de 11’670.000 votos.



“Los colombianos no votaron ayer (domingo) por los tres proyectos del Presidente, votaron ayer por los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Lo que nosotros, esos 11 millones de colombianos, le pedimos hoy al Presidente y al Congreso es que aprueben los siete, no solamente los tres que ya estaban radicados”, precisó la excandidata vicepresidencial.



Y agregó: “Eso no es que uno escoge cuál me gusta y a cuál le hago caso, y qué no me gusta, o qué no me conviene, entonces le vamos a hacer conejo. Eso sería trampa (…) Aquí hay un tema de decisión política, de sí van a cumplir el mandato ciudadano o le van a hacer conejo”.

A su vez, la exsenadora de la Alianza Verde criticó al registrador Juan Carlos Galindo por haber dado este domingo dos informes previos a boca de urna sobre cómo iba la participación en la jornada.



“El Registrador violando la ley y la Constitución, porque eso está prohibido, salió a las 11 de la mañana a decir que solo habían votado dos millones de personas. Está prohibido dar anuncios parciales a boca de urna en cualquier elección y eso lo sabe el señor Registrador”, dijo López.



Y denunció que sobre las 6 de la mañana de este lunes la Registraduría no había aún entregado los resultados del formulario E11, en el que se cuenta el número de tarjetones depositados en la consulta y define el umbral de participación.



“La Registraduría se ha negado a publicar la mitad de la información de la consulta. O sea no sabemos si cumplimos el umbral de participación o no. Lo único que sabemos es que pasamos el umbral de aprobación”, añadió.



Por último, la excongresista aseguró que “la consulta anticorrupción no se acabó ayer,

llevará otro año de trabajo adicional que es radicar mañana (martes) los proyectos y verificar que el Congreso le cumpla a Colombia y que el Gobierno se comprometa de verdad, no de dientes para afuera”.

