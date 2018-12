Claudia López critica 'explicación gota a gota' de Petro a video

La exsenadora Claudia López se pronunció este lunes sobre las explicaciones del senador Gustavo Petro respecto al video en el que el líder de la Colombia Humana aparece recibiendo una gruesa suma de dinero en efectivo.



En un tuit publicado poco después del video de 40 minutos que Petro difundió por Twitter para tratar de explicar el video, López señaló lo siguiente sobre el líder de la Colombia Humana, a quien apoyó en la segunda vuelta de las presidenciales.

"En semejante lío una explicación gota a gota: decenas de trinos, un vídeo de 40 minutos y mañana rueda de prensa no le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del videobillete, que obviamente le sacaron por saña política, pero que es espantoso, ni a los ciudadanos a entender!" (sic).

En semejante lío una explicación gota a gota: decenas de trinos, un vídeo de 40 minutos y mañana rueda de prensa no le ayuda ni poquito a Petro en su explicación del videobillete, que obviamente le sacaron por saña política, pero que es espantoso, ni a los ciudadanos a entender! https://t.co/aN8PHGUHHe — Claudia López (@ClaudiaLopez) 3 de diciembre de 2018

En su cuenta de Twitter, López ha publicado varios mensajes criticando al fiscal Néstor Humberto Martínez y al Grupo Aval.



A través de Facebook, Petro sostuvo que el video revelado en la Congreso durante el debate contra el fiscal Néstor Humberto Martínez fue robado por "poderosos hackers" que supuestamente accedieron al computador de Juan Carlos Montes, ficha del jefe de la Colombia Humana y quien grabó al político durante la entrega del dinero. Lo que dice Petro es que Montes digitalizó el video que había grabado con una cámara análoga.

Según Petro, la revelación del video es una supuesta retaliación por denunciar el escándalo de Odebrecht, aunque admitió que su imagen llevándose varios fajos de billetes en una bolsa plástica es polémica.



"Pido perdón a mis más de 8 millones de electores (...) por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no es un delito, debí ser prudente y no lo fui", dijo.



La explicación de Petro, en la que asegura que vio la cámara de video con la que lo estaban grabando, ha generado polémica porque no resuelve la disparidad de versiones sobre la plata: mientras él dice que fue un préstamo del arquitecto Simón Vélez, este lo desmintió en un comunicado público.



ELTIEMPO.COM