La ‘tormentosa’ relación que han tenido Claudia López y el uribismo

El enfrentamiento de este miércoles entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el Centro Democrático revivió los constantes choques que han tenido estos dos sectores políticos en el pasado.



Este miércoles, en diferentes emisoras, la Alcaldesa Mayor les pidió al uribismo y al petrismo bajar la polarización y el radicalismo que, según ella, han mostrado en las últimas semanas y que habrían derivado en diferentes hechos de violencia en las calles de Bogotá.



(En otras noticias: Las mujeres que Uribe impulsaría al poder en el 2022)

De hecho, la mandataria bogotana manifestó en Blu Radio que se ha tenido que ir del país en dos ocasiones porque el uribismo la quería matar. “A mí me iban a matar sicarios contratados por 'parapolíticos' del uribismo”, afirmó López.



Varios congresistas uribistas reaccionaron ante varias de las afirmaciones de la Alcaldesa y, como era apenas natural, rechazaron que los igualaran con sectores contrarios a ellos, como el que lidera el senador de izquierda Gustavo Petro.

'Sanguijuela por alcantarilla'

El hecho les recordó a muchos la ‘tormentosa’ relación que ha habido entre Claudia López y el uribismo desde hace mucho tiempo.



“Le ha quedado grande al señor Álvaro Uribe cumplir una cosa tan elemental: venir, escuchar, responder y controvertir. Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras, por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla”, le dijo Claudia López al expresidente Álvaro Uribe en medio de un debate sobre el paramilitarismo, en el Congreso, en 2014.



(Le sugerimos: El exarquero Juan Carlos Henao buscará el Congreso en el 2022)

La mejor campaña es gobernar bien, la Alcaldía de Bta hace una buena, se le reconoce, se incomoda y completa con dos malas. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 30, 2021

“Mis dificultades de opinión no me privan de expresar que la administración de Bogotá es un juego engañoso de palabras y de resultados nefastos; En ocasiones posa de autoridad, para no ejercerla dice proteger a los jóvenes y finalmente permite que vándalos destruyan la ciudad”, escribió Uribe en Twitter hace apenas unos días sobre el manejo que López le ha dado a la situación social en Bogotá.



Para varios observadores, lo que hay detrás de este pulso es un tema ideológico que viene de tiempo atrás, ya que se trataría de dos tendencias políticas con maneras de ver el país diferente y que, por ende, tienen seguidores y electorados que también tienen posiciones contrarias.



POLÍTICA

En otras noticias de política

Las mujeres que Uribe impulsaría al poder en el 2022¿Rompimiento entre Germán Vargas Lleras y el ministro de Salud?