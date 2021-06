Claudia López acusa a Petro de 'incendiar a Colombia'

La confrontación, de vieja data, entre Claudia López y Gustavo Petro escaló en la mañana de este martes ante la grave acusación de la alcaldesa de Bogotá al responsabilizar al dirigente de izquierda de agudizar el estallido social que vive el país. “No incendie más a Colombia y no genere más caos”, le dijo ella.

Claudia López mantiene un pulso político con Gustavo Petro no solo por el manejo de la ciudad sino de cara a las elecciones de 2022.



Ella apoya a Sergio Fajardo, con quien el líder de la Colombia Humana disputa los primeros puestos, según todas las encuestas.



La alcaldesa de Bogotá, en diálogo con RCN Radio, se refirió a la nueva jornada de desmanes que se presentó en varias zonas de la ciudad y le dijo al senador: "No incendie más a Colombia y no genere más caos".



En su charla con la emisora, la funcionaria condenó los hechos violentos que dejaron como resultado la muerte de un hombre de 32 años en la localidad de Usme, además de varios lesionados, detenidos y daños materiales.



En ese sentido, la alcaldesa señaló que la ciudad debe enfocarse en buscar soluciones "y no en la radicalización y el caos de campaña que está promoviendo el petrismo".



López afirmó que se deben parar las protestas que se vienen registrando especialmente en horas de la noche en algunos sectores y que están dejando una gran afectación social y económica para la ciudad.



"Yo si le quiero hacer un llamado a Gustavo Petro a que, por favor, no incendie más a Colombia y que, por favor, no mande más a los jóvenes como carne de cañón, es que los radicalizan y les dan elementos para que vayan a confrontarse con la policía. Convocan a que se diferencien del Comité de Paro, que nunca negocien y que no acepten una concertación", afirmó.



Aseguró que esta serie de convocatorias que se están haciendo en Bogotá se prestan para abusos, heridos y "hechos lamentables, como la muerte de Jaime Fandiño, un hombre de 32 años del que su familia desconoce qué hacía en las protestas".



En ese sentido, manifestó: "Yo creo que la política en Colombia no se puede hacer a costa del caos, de poner a los jóvenes como carne de cañón, y que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones que nos exigen la concertación y eso requiere diálogo. No es para destruir el transporte público y Bogotá, esa no puede ser la manera de hacer una campaña electoral", dijo ella.



Agregó que el trabajo que viene adelantando el Distrito ha sido atacado porque se convirtió en una piedra en el zapato para la política del país.



"Yo soy una opción de centro, la única política colombiana que ocupa el segundo cargo más importante y además mujer, cosa que les irrita más a estos machistas. Yo derroté al tiempo a Uribe y a Petro y francamente el futuro de Colombia está en eso, yo soy una gran piedra en el zapato porque he demostrado que sí se puede desde la ciudadanía derrotar a los dos extremos políticos de Colombia", dijo en los micrófonos de la emisora.



En la misma entrevista, agregó: "Yo estoy segura de que Colombia tiene muchas razones de las que tenía en octubre del 2019 para dedicarse a una opción distinta, a un cambio constructivo, a un cambio que derrote la corrupción y no destruya a Bogotá y a Colombia", sostuvo.



La alcaldesa hizo sus afirmaciones en momentos en que trascendía la renuncia del director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Andrés Idárraga, según él, por diferencias con la Alcaldía en la postura del distrito ante las violaciones de DD. HH. durante las últimas semanas de paro nacional.



“La administración tiene la responsabilidad de ser garante de los derechos humanos, esto implica que ante situaciones de abuso policial, por respeto a las víctimas y la ciudadanía, se asuma una postura clara como primera autoridad, se emitan instrucciones y tomen las medidas a que haya lugar”, dijo el funcionario en una carta.



Según Idárraga, la falta de claridad de la Alcaldía ha hecho que "la policía se insubordine al gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población y continúe en los territorios como si nada pasara".



En este contexto, Petro le dijo a la alcaldesa: "Estoy de acuerdo con hacer un pacto de convivencia en Bogotá. Propongo para ello dos puntos: que usted, Claudia, dé la orden pública de no sacar el Esmad en las movilizaciones. 2. Que el dinero para construir troncales de TransMilenio vaya para sedes públicas de educación superior".



