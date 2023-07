Ante el rebrote de inseguridad y violencia en Buenaventura, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, atendió a EL TIEMPO para hablar del panorama en el principal puerto del país.



Dice que están esperando intervenciones estructurales del Gobierno Nacional en el puerto a menos de cuatro meses para elecciones regionales y asegura que la intención de paz de los grupos al margen de la ley no se ha visto reflejada en el departamento.



(Le puede interesar: Detalles de la mesa de diálogo en Buenaventura anunciada por comisionado de Paz)

¿Qué es lo que está pasando en Buenaventura?

Lo que sucede en Buenaventura no es otra cosa que el recrudecimiento de la violencia por parte de los actores violentos históricos en la ciudad. Esta violencia que quieren ejercer en el distrito de Buenaventura es inadmisible y por ello estamos solicitando una intervención responsable y sostenible que pare las extorsiones, secuestros y desaparecidos que se vienen presentando en las últimas semanas, además que individualicen a los cabecillas de las bandas criminales que tienen aterrorizados a los bonaverenses.

¿Cuál es el panorama de bandas delincuenciales en el puerto?

La guerra histórica reciente es entre dos bandas, ‘La Local’ y ‘Los Espartanos’, a ello se le suma la presencia de otros grupos en zona rural como el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, fortalecidas por el negocio del narcotráfico.

¿Cómo fue el rompimiento de la paz en el puerto?

Hasta el momento, lo que tenemos entendido, es que las conversaciones continúan, así lo ha hecho saber el señor Comisionado de Paz, Danilo Rueda, mediante una comunicación pública, en la cual incluso le solicitó a las bandas de Buenaventura hacer pronunciamientos rechazando lo ocurrido en los últimos días.

Hombres armados en la región. Foto: Archivo particular

¿Por qué hacer un llamado a la militarización, es insuficiente la acción de la Policía?

Todo lo contrario, podemos decir que tenemos al mejor comandante de Policía que pueda tener cualquier departamento, hablo del Coronel Ever Gómez y si no fuera por la policía, la situación sería aún más critica. Precisamente el llamado es para que no dejen solos a nuestros policías que le han puesto el pecho a Buenaventura y han enfrentado valerosamente a las bandas criminales. Desde la Gobernación, hemos implementado un plan complementario de seguridad que ha dotado con motos, tecnología, una bolsa de recompensas y logística tanto a la policía como a las fuerzas militares.

¿Se mantiene el acuerdo de paz entre Shotas y Espartanos?

La respuesta la tiene el Gobierno Nacional y por supuesto, todos en el Valle del Cauca la estamos esperando.

¿Cómo toma el mensaje del Comisionado de que en las próximas dos semanas se hará la instalación de mesas de paz en el puerto?

Lo celebramos, el Valle del Cauca apoya la paz, así ha sido históricamente, somos la economía emergente de mayor crecimiento en Colombia, la paz solo trae mayor progreso, crecimiento y bienestar. Lo único que pedimos es que la paz sea con garantías y proteja la vida de la gente.

¿Cree que estos diálogos de paz pueden terminar en buen puerto?

Acompañaremos cualquier esfuerzo de paz siempre bajo la premisa que la vida y la protección de nuestros ciudadanos sean priorizadas.

¿Hay garantías en el departamento para el desarrollo de las elecciones de octubre?

Por ahora están todas las garantías brindadas, la Registraduría nos habla de riesgos en al menos 4 municipios, uno de ellos es Buenaventura, por eso es que estamos pidiendo intervenciones estructurales, porque estamos a menos de 4 meses para elecciones y el panorama es complejo, no podemos permitir que la situación se salga de control.

¿Cuál ha sido el impacto de 'la paz total' en el departamento?

En el Valle del Cauca no se ha visto reflejada la intención de paz de los grupos al margen de la ley, es asi como por ejemplo el ELN, grupo que tiene presencia en nuestro departamento, ha sido vinculado en algunos hechos de violencia registrados este año. Como lo hemos dicho, apoyamos la paz, pero los grupos tienen que mostrar verdaderas intenciones de cesar la violencia.

¿Cómo está el panorama en el departamento frente a los grupos al margen de la ley?

Somos un departamento Sui Generís, recibimos la conflictividad del eje cafetero, del sur occidente de Colombia y de toda la cuenca del pacífico, por ello es compleja la situación del Valle del Cauca. A pesar de esto no nos hemos quedado quietos, si hay alguna Gobernación en Colombia que invierte en seguridad es la nuestra, por ello es que estamos levantando la mano y diciéndole al Ministerio de Defensa y al señor Presidente que necesitamos planes de intervención de fondo, sostenidos y que prioricen la vida de los vallecaucanos.

¿Cómo está el tema de seguridad en el departamento?

Actualmente hay reducción en casi todos los delitos, gracias al trabajo conjunto con la fuerza publica que ha aumentado su operatividad y desplegado una mayor presencia en zonas con una alta incidencia de actos delictivos.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional frente al panorama de seguridad en el departamento, sobre todo Buenaventura?

El señor Ministro de Defensa estará en Buenaventura a partir de mañana jueves en dónde esperamos generar compromisos claros frente a la protección de la vida de los bonaverenses. Ya anunció que no habrá militarización pero si una intervención que incluye el aumento del pie de fuerza de la Policía, lo cual atiende de cierta manera el llamado que hicimos. Pero aquí es importante decir que Buenaventura como eje del pacifico colombiano requiere un comando operativo y de inteligencia que permita una reacción oportuna de los organismos de seguridad frente a hechos de violencia.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA