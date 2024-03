Clara Luz Roldán explica cambios en ‘la U’ en su copresidencia: ‘Seguiremos en independencia’

Por primera vez, los presidentes oficiales del Partido de la U serán dos: Alexander Vega y Clara Luz Roldán. Así lo decidió el pleno del partido este sábado en su asamblea ordinaria. En su primera entrevista como copresidenta, la exgobernadora del Valle del Cauca habló con EL TIEMPO sobre los cambios en la colectividad con el nuevo modelo de presidencia. También habló de la relación con el gobierno y cuestionó la propuesta de asamblea constituyente del presidente Gustavo Petro.

¿Qué viene para el partido de ‘la U’ con la copresidencia de Alexander Vega y usted?

Lo primero es que vamos a trabajar muy unidos. Dimos un gran ejemplo de verdadera unidad al unirnos y lograr esta copresidencia, puesto que el partido respaldó la reforma de los estatutos para no resquebrajar el partido y que se pusieran los miembros a votar por el uno o el otro. Podíamos quedar heridos; en cambio esto fue una elección en la que trabajamos conjuntamente.

Ustedes históricamente han tenido presidencias únicas, ¿por qué romper esa tendencia?

Cuando se abrió la oportunidad de que el partido eligiese presidente, yo aspiro. Luego conozco que el exregistrador Vega también aspiraba. Somos amigos y hablamos. Coincidimos en que no había razón para dividir el partido escogiendo a uno de los dos, entonces buscamos una copresidencia. Entonces nos presentamos y el doctor Jarava nos dijo que los estatutos no lo permitían. Entonces se comenzó a sondear la posibilidad de reformar los estatutos.

¿Van a representar distintos sectores o cómo va a ser la copresidencia?

Soy amiga de Alexander Vega desde que fue magistrado del CNE. Tendremos una forma de trabajar en unidad y en consensos.

Clara Luz Roldán y Alexander López, los nuevos copresidentes del Partido de la U. Foto:Partido de la U Compartir

¿Cómo será en los escenarios donde no se pueden poner de acuerdo?

En los estatutos quedó que cuando no estemos de acuerdo los dos con una decisión, se pasa a una segunda instancia que son las mayores votaciones del partido de ‘la U’ en Congreso. Esas dos personas serán las que diriman las diferencias.

¿Cuáles serán las primeras acciones como copresidenta?

Vamos a comenzar a recorrer el país para crear los directorios regionales para prepararnos para las próximas elecciones de Congreso y Presidencia.

¿Cambiará la posición frente al gobierno?

Seguimos en la independencia frente al Gobierno Nacional. Estaremos trabajando con cada uno de los proyectos, como hasta ahora hemos hecho con la reforma de la salud. Vienen las reformas pensional, laboral y de salud y seguiremos trabajando con las bancadas para sentar posiciones como partido independiente.

¿Cómo va a ser el diálogo con el presidente Gustavo Petro, cuando este ha estado reacio a los canales iniciales con ustedes?

Nosotros estaremos tocando la puerta siempre y buscando el diálogo con el Gobierno Nacional. Esperamos que el presidente Petro abra las puertas al partido y a nosotros como codirectores para poder empezar a interlocutar. Esperamos que el Presidente y el ministro del Interior nos permitan tener un diálogo permanente.

¿Cuál es la opinión frente a la propuesta de una asamblea constituyente?

Estamos en total desacuerdo con la constituyente, casi todos en el partido y nosotros como copresidentes. En eso dejamos claro que lo que debemos aplicar es la actual Constitución y que él se dedique a gobernar y sacar adelante el plan de desarrollo que le aprobamos. No es el momento de dividir al país con propuestas que no le traen ningún beneficio.

El exregistrador Alexander Vega y la exgobernadora Clara Luz Roldán Foto:El Tiempo Compartir

Pero en el partido de ‘la U’ hay varios muy cercanos al Gobierno...

Como copresidentes vamos a reunir a la bancadas. Tenemos que votar como bancadas y tenemos que empezar a respetar lo que los estatutos de nuestros partidos dicen, que implica votar en mayoría. Estamos casi todos en desacuerdo frente a la constituyente. Solo hay un representante un poco más cercanos al Gobierno y ha dicho que sí está de acuerdo con la propuesta del presidente Petro. Una cosa es expresarlo y otra, poder votar en ese sentido.

¿Eso quiere decir que van a comenzar a aplicar la ley de bancadas para tener un voto único?

Sí, lo que queremos es que con una copresidencia en firme, trabajando por unificar nuestro partido, la colectividad pueda tomar las decisiones como bancada. Debemos respetar los estatutos del partido y vamos a trabajarlo con nuestros congresistas.

Con su elección han dicho que es una prolongación de dos años del poder de Dilian Francisca Toro en el partido, ¿qué opina de esto?

Por Dilian Francisca Toro solo tengo aprecio y considero que es un ejemplo a seguir dentro del partido. Con ella solo puedo decir que es mi ejemplo y mi mentora. Fue con ella que aprendía a hacer trabajo social. Pero en todos los cargos que he estado he demostrado independencia. No vengo a ser una continuidad de Dilian.