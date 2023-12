Clan Ramírez: la familia política boyacense marcada por los líos judiciales

Ciro Ramírez Pinzón (padre) y Ciro Ramírez Cortés (hijo) han sido grandes electores de Boyacá y han constituido en el departamento un fortín político. Han usado el conservadurismo del departamento para consolidarse. Además, ambos han encontrado en el seno del uribismo su mayor campo de desarrollo.



Además de una carrera política con trayectorias parecidas, padre e hijo tienen en común que han tenido que hacer frente a procesos judiciales que los sacaron del Congreso. En el caso de Ramírez Cortés, es una determinación temporal a la espera de que el proceso en su contra por presunta contratación irregular se lleve a cabo en la Corte Suprema.

Ciro Ramírez, senador capturado. Foto: Cortesía Facebook

Ciro Ramírez padre fue una de las figuras políticas más importantes de Boyacá a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Tuvo un amplio recorrido como funcionario por distintas instituciones del departamento y luego saltó a la política electoral de la mano del Partido Conservador.



Primero fue diputado y luego, en 1986, saltó a la Cámara de representantes. Desde su curul se convirtió en uno de los caciques electorales de la región. Fue cercano al asesinado Álvaro Gómez y al expresidente Andrés Pastrana.



Luego de una breve interrupción en su estadía en el Congreso, volvió en 1994, esta vez al Senado. Desde ese año y hasta el 2006 ganó cada una de las elecciones en las que se presentó. En total fueron cuatro periodos seguidos como senador. Tal fue su poderío que llegó a ser cabeza del directorio conservador y sonó como candidato presidencial.



Sin embargo, con la llegada de Álvaro Uribe a la escena nacional, se plegó a este y fue el que presentó en 2007 un acto legislativo para una segunda reelección. Sin embargo, su carrera política se vio truncada por sus vínculos con el paramilitarismo.



En febrero de 2007 fue capturado en el marco del caso de la parapolítica y este fue uno de los que renunció a su curul en un intento de perder su fuero para que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía.



Sin embargo, fue de los primeros a los que se le aplicó la determinación del alto tribunal de que no se perdían competencias con la renuncia por cuenta de la naturaleza de sus delitos. En 2011 fue condenado a 90 meses de prisión por sus vínculos con el Bloque Central Bolívar.



Aunque su capital político se vio afectado, la mayoría fue absorbido por la Alianza Verde, se mantuvo como un importante elector de Boyacá. Tanto así que su hijo, Ciro Ramírez Cortés se lanzó bajo esta plataforma.



Ramírez hijo llegó a panorama electoral en 2014, de la mano del uribismo. Este fue elegido a la Cámara por Boyacá en las listas cerradas del Centro Democrático, que para ese momento nacía como contraposición al gobierno de Juan Manuel Santos.

Ciro Ramírez, congresista. Foto: Abel Cárdenas

Luego de su paso por Cámara, Ramírez hizo parte de la lista cerrada a Senado del 2018. Este se ha destacado en las comisiones económicas del Congreso y este rol ha sido impulsado por su partido, que lo ha querido enmarcar como una voz autorizada en los temas económicos.



En 2022 se volvió a presentar al Senado, esta vez como lista abierta. Fue la décima votación de su partido, con 50.632 votos. A pesar de que no tuvo un caudal amplio, Miguel Uribe tuvo cuatro veces su votación, su trayectoria y reconocimiento lo hicieron merecedor de la designación oficial de vocero.



Este periodo legislativo tuvo que hacer frente a unas investigaciones por cuenta del caso de las Marionetas del fallecido Mario Castaño. Según la Corte Suprema, Ciro Ramírez hijo supuestamente intervino indebidamente en el direccionamiento de 13 contratos, los cuales habrían tenido como objetivo construir obras en los departamentos de Quindío y Tolima.



La investigación fue abierta formalmente en junio de este año y el jueves 14 de diciembre se emitió la orden de captura preventiva en el marco de estas pesquisas. Aunque no hay condena, este caso comienza a tener paralelos con el de su padre. Tanto así que en distintos espacios ya los están comparando e incluso han sacado a relucir una vieja publicación para el día del padre, en el que Ciro Rámirez hijo destaca el papel que jugó su progenitor.



“Mi padre me dio el regalo más grande que revimos los seres humanos: la humildad y sencillez con la que se hace entrega a una vida de retos. Con frecuencia, recuerdo con mucho respeto el trasegar público que nos ha llevado a tener un hogar lleno de amor y amor la vocación política”, dice la elegía del ahora capturado a su condenado padre.