Cinco departamentos concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo a un mes de las elecciones regionales, según muestran los mapas de riesgos electorales que ayer presentó la Misión de Observación Electoral (MOE).

Son Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Guaviare los cuales tienen el 53,6 por ciento de los municipios en cualquier nivel de riesgo y a su vez tienen la mayor cantidad en riesgo extremo. Para la MOE y con matices distintos, la lupa también debe estar puesta en Arauca.



En Chocó, la situación es crítica. “El 77 por ciento de los municipios presentan algún tipo de riesgo. Allí hay que hacer una intervención inmediata”, pidió Alejandra Barrios, directora de la MOE.



¿Qué significa esto? Las instituciones deben establecer mecanismos urgentes de monitoreo en la seguridad de los candidatos y en los territorios donde los grupos armados hacen control, dice ella.



Asimismo, el consolidado de la entidad señala que hubo un incremento del 102 por ciento de municipios con riesgos extremos respecto a las elecciones de 2019. En cambio, se disminuyeron el riesgo alto (8 por ciento) y el medio (56 por ciento).

Alejandra Barrios, directora de la MOE Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

“¿Cómo se traduce esto? Que mantenemos un universo parecido de municipios al de las elecciones de hace cuatro años. Pero la intensidad del riesgo se ha incrementado”, agregó.



Para estos comicios, se presenta un total de 166 municipios con algún nivel de riesgo, equivalente al 14,8 por ciento del país. De estos, 27 se encuentran en riesgo medio, 56 en riesgo alto y 83 en riesgo extremo, dice el informe.



Se trata del conjunto de municipios donde coinciden tanto los riesgos por violencia que podrían afectar la última etapa del proceso electoral como los indicativos de posibles anomalías o irregularidades electorales.



De los municipios en riesgo extremo, 16 se encuentran en Chocó, 14 en Nariño, 13 en Antioquia, 9 en Cauca, 7 en Norte de Santander y 6 en Bolívar.



Para Ángel Tuirán Sarmiento, investigador de la Universidad del Norte, este panorama, sin embargo, no debería ser desesperanzador ya que “cada vez se les da más visibilidad a las alertas y tienen mayor reconocimiento”. Para él es clave que la institucionalidad en su conjunto reaccione y busque los mecanismos para tener unas elecciones más sólidas.

Mauricio Vela, Coordinador Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE. Foto: MOE

Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, dice, por su parte, que en el Chocó el riesgo se da por los actores armados. “La pregunta es ¿por qué hay tanto actor armado ahí? En cualquier parte del Pacífico, si uno pasa del lado montañoso andino y cruza, ya es otro mundo”. Por eso, cree que la solución es estructural.



Para la realización de este informe, la MOE hizo seguimiento a 40 variables y su historia reciente, entre otros, la variación atípica de participación electoral, nivel atípico de votos nulos, tarjetones no marcados y el dominio electoral en las distintas regiones.

Adicionalmente, se analizaron la trashumancia electoral y otro tipo de posibles delitos que subyacen tras esta, como la inscripción de cédulas, la corrupción al sufragante, el constreñimiento y el tráfico de votos.



En esta matriz, la MOE indicó que Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Caquetá y Arauca merecen especial atención por parte de las autoridades, dada la concentración del mayor número de municipios categorizados en riesgo extremo por factores de violencia.



Estos agrupan cinco variables: presencia de grupos armados ilegales, accionar de esos grupos, violencia contra liderazgos, afectaciones masivas a la movilidad y violaciones a la libertad de prensa.



Es así que 312 municipios registran riesgo por consolidado de factores de violencia, lo que implica un incremento del 2,3 por ciento respecto a las elecciones de 2019. De



estos, 90 se encuentran en riesgo medio, 97 en riesgo alto y 125 en riesgo extremo.

Este nivel tuvo un incremento del 150 por ciento si se compara con hace cuatro años.

Elizabeth Dickson, analista sénior para Colombia de Crisis Group, aseguró que hay una intensificación de los riesgos básicamente en los “mismos sitios de siempre”. Asimismo, recalcó que el foco de los grupos armados ilegales está en las alcaldías: “Para ellos es mucho más eficaz coger alcaldías, concejos, oficinas locales donde los gobernadores y senadores tienen que pasar por ellos para aprobar cualquier proyecto”.



Igualmente, hizo precisión en dos tipos de presiones violentas de los grupos armados en los procesos electorales. “Una es activa, que es cuando el grupo dice que hay que inscribirse en determinada mesa o votar por algún candidato. Otra es pasiva, donde están tan consolidados que el grupo prácticamente no tiene que hacer nada, todo el mundo sabe cuál es el candidato por el cual hay que votar y así salen a las urnas sin ninguna incidencia por parte del grupo”, sostuvo.



Por su parte, Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos Sur considera que con la aparición de nuevos grupos hay un retroceso, pero no necesariamente al nivel en el que el país estaba hace unos años antes. “Los riesgos se concentran realmente con una intensidad mucho mayor en los sitios donde se desmovilizaron las Farc”, expresó.



La MOE explicó que realizará actualizaciones semanales del mapa de riesgo hasta el día de los comicios. “Es necesario tener en cuenta que la identificación de los riesgos electorales es un proceso dinámico. Pueden cambiar los niveles de riesgo en municipios ya identificados, llevar a que otros se incluyan o excluyan del mapa”, dijo Diego Rubiano, analista sénior de la MOE.



Pero ¿por qué hay tantos riesgos en las elecciones locales y cuál es la diferencia con las presidenciales? “Porque en estas está en juego un poder que es más cercano a los habitantes de zonas que en su mayoría no tienen los reflectores encima”, dice Basset. De ahí la importancia de poner la lupa en estos casos.