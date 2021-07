Reacciones de políticos ante informe de la CIDH sobre paro nacional

Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, para verificar denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional.



Tras la visita, la CIDH determinó que hubo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en respuesta a protestas de los últimos meses en el país. También instó a juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los DD. HH., a desarrollar un proceso nacional de diálogo genuino y adoptar medidas para la no repetición.



Una de las recomendaciones que dio este órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) es separar a la Policía Nacional y su Esmad del Ministerio de Defensa "a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad".



Frente a los bloqueos, La Comisión instó a que se evite el "uso de enfoques generalizantes y prohibitivos a las diversas formas de manifestarse en el ejercicio del derecho a la protesta , en tanto que algunos de ellos son modalidades de la protesta que canalizan la escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda".



Ante ello los políticos colombianos reaccionaron. Por un lado, sectores afines al Gobierno aseguraron que la postura de CIDH sobre bloqueos es 'insulto' para colombianos y hay "sesgo ideológico". De otro lado, sectores de la oposición piden la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano.



"El informe de la CIDH que dice que no se pueden impedir los bloqueos es un insulto para los colombianos que están buscando empleo y para los que lo tienen. Es la muestra de desprecio por el sistema productivo y la anulación de cualquier plan para superar la pobreza", trinó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.



Por su parte, el senador del mismo partido, Carlos Felipe Mejía, aseveró que "las recomendaciones de la #CIDH al Gobierno parecen dictadas por Santos, Petro, Bolívar y Farc. Que no se prohiban los bloqueos y que cuidado tocan los acuerdos de La Habana. O nos sacudimos de la izquierda internacional, sus organismos y ONGs, o perdemos el país".



La senadora María del Rosario Guerra, del CD, aseguró, en diálogo con La W, que "no podemos acoger esas recomendaciones que atentan" contra el país, y agregó en redes sociales que hay un "sesgo ideológico" en el informe.



"Informe de la @CIDH reafirma el sesgo ideológico con el que actúa. Su aprobación de los bloqueos, vandalismo y caos durante protestas en #Colombia demuestra su clara intención de deslegitimar a las fuerzas del orden y desestabilizar a nuestro país. Inaceptable", trinó.



De otro lado, el senador y aspirante presidencial Gustavo Petro, puntualizó en Twitter que "el informe de la CIDH dice lo que todo el mundo sabe en Colombia, que el gobierno de Duque quebró la constitución y uso la fuerza pública de manera criminal. Algunos apoyan eso. Los que creemos en un país democrático no podemos ser cómplices del terrorismo de estado".



La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, además, pidió que tras el informe renuncie el ministro de Defensa, Diego Molano. "Si la @CIDH determina que en Colombia hay violaciones de DDHH, asesinatos y resurgimiento del paramilitarismo en el país… ¡El Ministro Diego Molano debe RENUNCIAR!", trinó.



Desde otra postura, Sandra Ramírez, integrante del Consejo Político Nacional del partido Comunes, antes Farc, señaló que se preguntó: "¿Cumplirá este Gobierno estar recomendaciones? O se pasará por la faja a la CIDH como lo hacen cada vez que las instituciones no hacen lo que ellos quieren".



