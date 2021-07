'El informe de la CIDH nos da la razón': Comité Nacional del Paro

Un día después de las recomendaciones que entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Nacional del Paro, uno de los sectores que más ha impulsado las protestas en el país, afirmó que el informe les da "la razón de las denuncias" que ellos han realizado.



(En contexto: 'Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con criminalidad')

Así lo señaló Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien en una rueda de prensa también instó al Gobierno Nacional a cumplir las recomendaciones incluidas en el informe. “Este informe nos da la razón de las denuncias que oportunamente realizamos en desarrollo del paro nacional”, señaló.



Seguidamente agregó que el informe reconoce las causas legítimas del paro nacional y que este se ha desarrollado en cumplimiento de la Constitución Política. En ese sentido, resaltó la recomendación de la CIDH de trabajar en una ley estatutaria “que garantice el derecho a la protesta, no que lo reprima”.



Maltés dice que la violación a derechos humanos es "sistemática", en lo cual, asegura, coincide la CIDH. De este modo, lanzó críticas al gobierno del presidente Duque y señaló que este estigmatizaba la protesta. “Desde un principio ha tratado de estigmatizar la protesta social, diciendo que está infiltrada, pero nunca muestra pruebas de nada, nunca hay aprehensiones, simplemente se trata de desestimular que los ciudadanos participen en este paro”, expresó.



(Además: El Gobierno le responde a Petro por llamar dictador a Duque)



También dijo que el Gobierno no puede militarizar la protesta social y que debe acoger la propuesta de que la Policía pase al Ministerio del Interior.



Paralelo a ello, la Comité Nacional del Paro emitió un comunicado en el que reitera que "en sus observaciones la CIDH reconoce que el Paro Nacional, sus reclamos y reivindicaciones y acciones son legítimas, se desenvuelven en el marco de derechos contenidos en la Constitución".



A su vez, apunta que las más de 40 observaciones "recogen casi totalmente las exigencias de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica que habíamos presentado el pasado 16 de mayo, y que el gobierno nacional se negó a adoptar, razón por la cual suspendimos el proceso de negociación".



(Le sugerimos: Una piedra, el regalo que una joven le dio al presidente Duque)



Finalmente, señala que "por varias semanas el gobierno nacional ha pretendido centrar la atención de la opinión pública en los efectos de las movilizaciones en la economía y en el incremento de los contagios del covid, todos desmentidos por cifras y estudios recientes, buscando distraer las causas no resueltas del Paro Nacional y las graves consecuencias de la violencia policial desatada en contra de los manifestantes, incluso ha llegado a anunciar reformas legales para limitar el derecho a la protesta pacífica".



Y reitera que por este y otros motivos sigue en pie una "gran movilización pacífica" el próximo 20 de julio "para exigir del gobierno nacional y de sus mayorías en el congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando".



Y, de la mano de ello, anunció que "con un número importante de congresistas", presentarán varios proyectos de ley sobre cada uno de los puntos del pliego de emergencia para "abrir un gran debate nacional" para encontrar acuerdos de las medidas necesarias para aliviar la difícil situación que están padeciendo millones de colombianos y colombianas.



(No se quede sin leer: Marcha 20 de julio: piden que presidenciables soliciten suspenderla)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET

Escríbanos a luimer@eltiempo.com