Este lunes se llevó a cabo un foro para celebrar los 160 años de la firma de la Constitución de Rionegro, que fortaleció el modelo federalista en Colombia hasta que la Constitución de 1886 convirtió a Colombia hacia el centralismo. El espacio fue liderado por la Federación Nacional de Departamentos, que ha venido impulsando la tesis de pasar a un estado federal.



(Puede ver: Reforma de la salud: ¿Cuándo se reanudará el debate?)

En medio de uno de los foros, hubo un choque entre los gobernadores de Magdalena, Carlos Caicedo, y Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Aunque ambos han impulsado la tesis del federalismo, el debate se dio por cuenta de la sugerencia de Caicedo de que se debía proceder a una nueva asamblea constituyente para llevar a cabo el cambio en el ordenamiento territorial colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Cristo también ha comentado la necesidad de pasar a ser un estado federal. Foto: EL TIEMPO

“Se necesita un nuevo proceso constituyente en relación de la reorganización territorial”, dijo el líder de Fuerza Ciudadana, que cuestionó la Constitución de 1991, pues habría reproducido “el modelo unitarista y centralista” que quedó en la Constitución de 1886.



Al ser cuestionado sobre la necesidad de una constituyente para modificar el ordenamiento territorial, Caicedo reiteró: “no me cabe la menor duda, porque tiene que haber un nuevo pacto en el proceso de centro territorio”. Luego criticó la actual Carta Magna: “La Constitución de 1991 es generosa en la carta de derechos, pero es mezquina en materia de organización territorial”.



(Además: ¿Quién teme al Federalismo?)



Por último señaló que el sistema clientelar de la política actual hacía imposible un trámite ordinario de esa reforma: "No es un tema del Congreso, se debe apelar al pueblo soberano que haga una constituyente para avanzar en una reforma de fondo en la organización estatal y para dos o tres asuntos más”.

Hoy desde Rionegro, Antioquia, participando en el evento ‘Colombia Federal, Colombia Unida’, en el marco de la conmemoración de 160 años de la constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 adoptada aquí. Estaremos como ponente en el foro: ¿Descentralización? ¿Autonomía?… pic.twitter.com/Ag9iAZO8xW — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) May 8, 2023

Héctor Olimpo Espinosa expresó sus temores a convocar una asamblea constituyente. “No estoy de acuerdo con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Con ello se abre una caja de pandora, puede pasar de todo y uno no sabe lo que va a resultar de allí”, dijo el gobernador de Sucre.



“Hoy tenemos las herramientas que nos dio la Constitución vigente en Colombia”, expresó Espinosa, que comentó que se puede desarrollar mayor autonomía territorial a través de reformas de ordenamiento, tributaria y de estructura financiera”.



(Además: ¿Por qué se ha empezado a hablar en Colombia de una Constituyente?)



“Aquí hay que tener un enfoque de gestor y elegir los caminos entre lo ideal y lo posible: Y yo me quedo con esta última opción, porque de allí es que se derivan resultados reales”, dijo el gobernador de Sucre, quien reiteró que una constituyente puede dar paso a situaciones de las que no se tiene control.