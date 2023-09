Este lunes el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, presentó una recusación contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy luego de conocerse imágenes de una posible resolución en la que el CNE revocaría la candidatura a la Gobernación del Valle del empresario Tulio Gómez.



“He tomado la decisión de recusar al magistrado César Lorduy, quien es ponente de la revocatoria de Tulio Gómez. Considero que su imparcialidad está viciada y se ha vulnerado el debido proceso”, explicó Motoa.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya admitió la solicitud de revocatoria. Foto: Santiago Saldarriaga/EL TIEMPO

Cabe recordar que la candidatura de Gómez, uno de los firmes aspirantes a la Gobernación del Valle, se puso en tela de juicio tras conocerse que el candidato suscribió tres contratos con la Secretaría de Deporte de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali para “el alquiler de dos locales y el Estadio Pascual Guerrero, con el fin de cumplir actividades comerciales del equipo de fútbol”.



Ante esto, el organismo se acoge al numeral 5 del Artículo 111 de la Ley 2200 del 2022, que señala que no podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador, quien en los 12 meses anteriores haya hecho negocios con entidades públicas.

Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical Foto: Prensa Carlos Fernando Motoa

"Es importante recordar que el contenido de la Ley 617 fue modificado año 2022 por la Ley 2200 donde se establece que las inhabilidades para gobernador sólo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas. Siendo así, la inhabilidad no aplica para contratos celebrados con municipios", sostuvo Motoa el pasado 10 de julio.

César Lorduy Foto: César Lorduy

El senador aseguró este lunes que desde el pasado jueves 21 de septiembre circulan en el Valle del Cauca imágenes de una posible resolución del CNE que recién se debitará el día de mañana, situación que generó malestar en Cambio Radical contra el magistrado Lorduy, quien tiene asignado el caso y también pertenece a Cambio Radical.

“Esto afecta no solo la candidatura de Tulio Gómez, sino también la esperanza de los vallecaucanos. Se están vulnerando principios constitucionales, se está limitando el derecho a elegir y ser elegido. El continuismo quiere ganar por W”, dijo.



Para el congresista hay sectores interesados en trasladar la batalla política a la arena jurídica “porque temen ser castigados en las urnas y recurrirán a cualquier argucia legal para frenar a la competencia. No son capaces de jugar limpio”, expresó Motoa.

Otro de los políticos que se ha mostrado crítico contra la revocatoria de Gómez es el representante Duvalier Sánchez. "A Tulio Gómez le quieren bajar la candidatura porque tienen miedo de que crezca la candidatura y gane la Gobernación del Valle. Le han puesto más de 24 denuncias para impedir que sea candidato. Eso solo lo hacen sus competidores", señaló.

Y agregó que "claramente esto tiene una intención de quien quiere reelegirse en la Gobernación del Valle".



Al igual que Motoa, Sánchez explicó que el empresario no estaría inhabilitado, pues "para eso hay que leer la Ley 2200 del año 2022, en el artículo 111 esta ley determina las inhabilidades e incompatibilidades para poder aspirar al cargo de gobernador y allí se dice que quien quiere aspirar a la Gobernación no puede suscribir contratos un año antes con el ente territorial (...) es ahí donde se deja la claridad con la cual Tulio Gómez no está inhabilitado", complementó.

.@tulioagomez NO ESTÁ INHABILITADO.



A Dilian y Clara Luz les gusta pasarse el poder de mano en mano pero no competir en democracia.



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA