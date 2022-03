César Gaviria Trujillo cumple este jueves 75 años y los celebra en medio de los halagos de los dos espectros políticos que buscan la presidencia de la República: la izquierda de Gustavo Petro; y la centro derecha de Federico Gutiérrez.

Se trata de una fecha especial desde el ámbito personal, pero también muestra la enorme vigencia del exmandatario que gobernó al país en el periodo 1990-1994.



De hecho, en las últimas horas tuvo encuentros con ambos sectores políticos del espectro ideológico.



En la mañana de este miércoles, se reunió con el senador Roy Barreras, jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico.



Barreras reveló, muy satisfecho, que se restablecieron los diálogos con el expresidente liberal. Según trascendió, el jefe del Partido Liberal estaría dispuesto a analizar de nuevo la posibilidad de una alianza, pero habría puesto como condición que Gustavo Petro pida disculpas públicas por lo dicho por Francia Márquez en su contra. Una respuesta que aún no se conoce.



Si bien en el debate de este miércoles impulsado por EL TIEMPO Casa Editorial y Semana y que fue conducido por los directores de estos medios, Andrés Mompotes y Vicky Dávila, respectivamente, Márquez dijo que estaba dispuesta a hablar con Gaviria pero que se mantenía en sus posiciones.



En efecto, la postulante se reafirmó en su postura frente al expresidente, a quien considera un neoliberal. Sin embargo, reiteró que tiene la puerta abierta al diálogo con todos los actores de la sociedad, incluido el exmandatario.



Luego, en la tarde, Gaviria recibió, también en la sala de su casa, a Gutiérrez.



El candidato presidencial de Equipo por Colombia se reunió ayer con el expresidente por cerca de tres horas.



A Gutiérrez le interesa conseguir el apoyo de la institucionalidad liberal, que hasta ahora no está respaldando a ningún candidato presidencial.



Según fuentes cercanas al Partido Liberal, ambos “encontraron puntos de convergencia sobre algunos temas” que hacen parte de lo que Gaviria denomina la agenda liberal.



Finalizado el encuentro, el candidato a la presidencia dijo que hablaron de “muchos temas programáticos”.



Además, se refirió a los puntos de la agenda liberal, que son fundamentales para que los ‘rojos’ decidan brindar un apoyo a cualquier candidato.



“Para mí no son esas líneas rojas, porque yo nunca violaría la Constitución. A otros sí les tienen que poner esas líneas”, dijo Gutiérrez.



Gutiérrez contó, además, que hablaron de acceso a la educación, tanto en primera infancia como en educación superior.



“Inclusive, yo he ido más allá y he dicho que hay que tener un mayor complemento también con instituciones privadas”, señaló.



Y también contó que abordaron el cumplimiento de los acuerdos de paz, y de que las Farc se acojan de manera efectiva al proceso firmado con el gobierno del expresidente Santos.



Entre los otros asuntos discutidos destacó el tema de la justicia, la seguridad –desde un enfoque integral– y un sistema de salud que brinde garantías plenas.



“Lo que voy a hacer como presidente es buscar lo mejor de todos los sectores: ideológicos, políticos y sociales. Aquí, que se acaben las peleas, que se acaben los discursos de odio, que se acaben los discursos de la lucha de clases. Y en esa actitud de unidad, mi invitación a todos los sectores es a que trabajemos juntos”, concluyó el aspirante de Equipo por Colombia.



Gutiérrez, sin embargo, ha expresado su intención de hablar con varios expresidentes y sectores políticos interesados en apoyar su candidatura. Dijo que se reunirá con Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos y con Andrés Pastrana.



En este grupo de exmandatarios, sin embargo, Gaviria es el único que es tentado por tan distintas opciones políticas. ¿Por qué?



Se trata de lograr dos variables fundamentales. Una el apoyo de los barones electorales del liberalismo para ganar las elecciones y luego, si obtienen el triunfo, conseguir el apoyo para asegurar la gobernabilidad.



El Partido Liberal, por ejemplo, tendrá ahora el mayor número de curules en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas.



Con el 98,18 por ciento de las mesas informadas, el liberalismo lleva 32 curules, siendo la fuerza política con mayor presencia en esta corporación, a falta del resultado final del Consejo Nacional Electoral.



Este movimiento en el Senado tendrá entre 14 y 15 senadores. Entre sus congresistas estarán Lidio García, Alejandro Chacón, Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto, Jaime Durán, John Jairo Roldán, Mario Castaño, Laura Fortich, entre otros.



Así el Partido Liberal es considerado como bisagra, ya que sus votos serían determinantes a la hora de aprobarse o negarse un proyecto en el nuevo Congreso.



Entre los demás aspirantes a la presidencia, hay valoraciones distintas sobre la figura de Gaviria.



Para Sergio Fajardo, candidato de la Coalición de Centro Esperanza, se trata de un líder político que está dando "un espectáculo dramático".



“Pensando en si está con Petro o ‘Fico’, habla de lo que es el Partido Liberal de César Gaviria porque los liberales no siguen esas instrucciones. El espectáculo que le ha dado es dramático”, dice.



Mientras que la aspirante Ingrid Betancourt, candidata del Partido Verde Oxígeno, mantiene una distancia con él porque lo considera uno de los barones electorales que mueve lo que ella llama las maquinarias.



Con esta coyuntura, Gaviria que fue secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004, y es el director nacional del Partido Liberal desde 2005 y quien muestra que durante su mandato como presidente, fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de Colombia de 1991, sonríe feliz en el día de su cumpleaños número 75.



POLÍTICA