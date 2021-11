Crecen distancias entre Alejandro Gaviria y César Gaviria

La crisis entre el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, y el exrector de Los Andes, Alejandro Gaviria, se encuentra en su momento más álgido.



Según informó la W Radio, el expresidente le colgó el teléfono al candidato presidencial luego de que se conociera su interés de participar en un cónclave con la Coalición de la Esperanza, por invitación de Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo.



El expresidente le volvió a decir a Gaviria que los liberales no quieren saber ni de Fajardo ni de Cristo. FACEBOOK

"El expresidente le volvió a decir a Gaviria que los liberales no quieren saber ni de Fajardo ni de Cristo. Tres horas después, Alejandro Gaviria hizo un video en la calle donde confirmó el cónclave, sí se reúne con Cristo, sí va al cónclave a pesar que en dos oportunidades dijo que no iría a la Coalición de la Esperanza", informó la W Radio.



La emisora además informó que los 45 congresistas del Partido Liberal van a pedir que su jefe, César Gaviria, escoja en una convención en febrero al candidato presidencial. Dejando claro que no recogerán ni una firma por Alejandro Gaviria.



El incidente incluso habría llevado a que se suspendiera un encuentro que estaba programado entre el aspirante presidencial y algunos jóvenes del partido en Medellín.



Además, es un hecho que en los sectores de la centroizquierda, particularmente en la Coalición de la Esperanza, le han dicho a Gaviria que es bienvenido, pero sin llegar con el apoyo del Partido Liberal.



El exministro Juan Fernando Cristo convocó un cónclave de sectores de centroizquierda para hablar de una alianza a fin de que realicen una consulta interna en marzo próximo y tengan un solo candidato presidencial. Y el exrector de Los Andes les confirmó este miércoles que sí asistirá.



"Acepto participar en la reunión (el llamado cónclave) para lograr una consulta en marzo sin vetos, amplia y que incluya a los sectores del centro que rechazan los extremos, la rabia y el continuismo", comunicó el exministro de Salud en Twitter.



“Desde el primer día de mi campaña he dicho que uno de mis objetivos, quizás el preponderante es contribuir decididamente a la unión del centro político. En ese sentido, acepto la reunión propuesta con el fin de lograr una consulta de centro amplia", agregó Gaviria.



Hasta ahora tanto Gaviria como el Partido Liberal han guardado silencio sobre este asunto.



