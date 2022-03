A escasas horas de la apertura de las urnas en las que los colombianos elegirán el nuevo Congreso, César Gaviria Trujillo, expresidente liberal y jefe natural de esta colectividad, mantiene un llamativo silencio frente a la situación judicial que enfrenta el senador Mario Alberto Castaño Pérez.



Mientras que el exmandatario sostiene la tesis de pronunciarse solo cuando el Alto Tribunal tome una decisión definitiva, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal y lo llamó a indagatoria por el proceso en el que figura como uno de los cerebros de un caso de corrupción.



Mientras que la justicia pone contra la pared a Castaño y la opinión pública escucha escandalizada las pruebas en contra de Castaño Pérez, Gaviria Trujillo -quien busca que su partido sea el más votado este domingo en Senado y Cámara- mantiene su postura de esperar una sentencia final porque en su concepto en Colombia debe imperar la presunción de inocencia.



"Esperaré a que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo competente en este caso", dijo. La Corte anunció este lunes que abrirá una indagación preliminar contra el senador Castaño, proceso que puede tardar incluso años antes de un fallo.



"Nunca he presionado a la Corte Suprema de Justicia ni a alguna de las otras Cortes ni a ningún juez de la República para que se pronuncien de una manera que satisfaga nuestros deseos o conveniencias", dijo el jefe del liberalismo.



Según Gaviria Trujillo, los órganos de control del Partido Liberal han abierto una indagación preliminar por el caso del senador Castaño, quien en la última década se afianzó como uno de los poderes políticos de la zona cafetera y es hoy uno de los grandes electores de esa bandera política. ¿Es esto suficiente?



Al menos para los integrantes de la Coalición Centro Esperanza, que este domingo también eligen su candidato presidencial, no. “César Gaviria no puede guardar silencio”, dicen los miembros de este bloque político.



Con excepción de Alejandro Gaviria, los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya y Jorge Robledo firmaron una declaración en la que aseguraron que el responsable político de haber incluido al senador Mario Castaño en la lista al Senado del Partido Liberal es el expresidente y director César Gaviria.



"La semana anterior fueron capturadas por hechos de corrupción nueve personas cercanas al senador. La propia Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigarlo porque se presume que está involucrado en esos hechos. El responsable político de haberlo incluido en esa lista al Senado es el expresidente César Gaviria, director de ese partido, quien está en mora de darle la cara a los colombianos", comentan.



En la misiva, firmada también por las cabezas de lista al Senado Humberto de la Calle y Mabel Lara, criticaron que "estos repudiables hechos se suman a los que confesó la exsenadora Aída Merlano sobre las elecciones del 2018 que involucraron al precandidato Alejandro Char, y a hechos recientes que involucraron al Senador Conservador Laureano Acuña. Frente a esto último, la Coalición Equipo por Colombia, las directivas del partido Conservador y el precandidato David Barguil no han sido capaces de expresar un enfático rechazo".



Por ello los miembros de la Centro Esperanza, asegurando que "estos hechos de corrupción tienen profundamente indignados a los colombianos", indicaron que para "dejar atrás esa página de corrupción y politiquería de los partidos políticos tradicionales", se debe votar por sus listas a Congreso.



"Lideraremos una profunda reforma política que evite que hechos de esta naturaleza se sigan presentando", concluyeron los miembros de este bloque político. Entre tanto, Gaviria Trujillo mantiene un sonoro silencio.



