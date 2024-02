César Gaviria dice que hay una 'desquiciada intención' de destruir el sistema de salud

El expresidente César Gaviria publicó un documento en el cual reitera sus duras críticas al proyecto de reforma de la salud que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende sacar adelante en este semestre.



En el texto del director del Partido Liberal, que se conoce en medio del reinicio de las sesiones legislativas, Gaviria hace un llamado al Senado de la República para que haga un cuidadoso análisis de lo que se está proponiendo para cambiar el sistema de salud pues, según él, se avecina una “catástrofe” y los senadores, dice él, deben “comenzar a idear estrategias para enfrentar el colapso del sistema, que es lo que nos espera”.



El exmandatario inicia el documento señalando que el Ejecutivo “ha preferido seguirle mintiendo al país sobre la crisis que él mismo ha provocado, sin pena ni pudor alguno”. Agrega que el Gobierno Nacional “ni se sonroja mintiéndole al país” y reitera que el sistema se ha desestabilizado.



En el texto hace referencia al pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional a inicios de este mes, en el cual estableció un paquete de órdenes para el Gobierno Nacional –en especial al Ministerio de Salud– con el fin de que acelere los pagos a las EPS.



“La realidad recientemente expuesta por la Corte Constitucional demuestra un retraso sistemático en la transferencia de billones de pesos de los presupuestos máximos, afectando gravemente el flujo general de recursos en todo el sistema”, asegura.



El expresidente manifestó que esta situación tendrá consecuencias graves que pueden derivar en el cierre de servicios y “la vulneración del derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos”.

'Obsesión ideológica’



En su misiva, Gaviria llama la atención sobre el riesgo que hay de destruir “un sistema que se construyó en 30 años”. Según su punto de vista, la iniciativa del Gobierno que se discutirá en la Comisión Séptima del Senado próximamente en su tercer debate “parece impulsada por una obsesión ideológica que busca aniquilar un modelo de desarrollo que Colombia ha forjado a lo largo de más de tres décadas, todo ello ignorando las normas de nuestro Estado de derecho”.



El exmandatario defendió el sistema de salud del país y destacó que este “demostraba ser superior incluso a muchos países industrializados”.



Por otro lado, culpa al Gobierno de “distorsionar” los resultados del sistema. Lo anterior porque esta administración, según dice, agregó “a las estadísticas de fallecidos tanto a los pacientes atendidos por el sistema como a aquellos cuyas muertes se generaron debido a las crecientes violencias, que aumentan aceleradamente con la política de la paz total”.

Gaviria insiste en que la reforma que contempla el Ejecutivo tiene “enormes deficiencias” tanto de contenido como de procedimiento y, por ende, considera que este proyecto “difícilmente superará el eventual escrutinio de la Corte Constitucional”.

Además, señala que el Gobierno “ha optado por desmantelar el sistema de manera administrativa, dejando de cumplir con sus obligaciones financieras y llevando al borde del colapso a todo el sistema de aseguramiento”.



En medio de sus reparos, advierte que el Gobierno inició “la desarticulación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), destinando un 5 por ciento a la creación de equipos básicos de salud basados en médicos”.



De acuerdo con el exmandatario, esta medida es una imitación desactualizada del modelo cubano, el cual califica como “obsoleto”. El expresidente insiste en que el sistema de salud no se puede destruir “por caprichos ideológicos desconociendo los pagos por unidad de capitación” a los que las EPS “tienen derecho”.



“La Corte Constitucional ha decidido que las deudas acumuladas de tres años 2022, 2023 y 2024 sean pagadas en un término de 45 días, que sumadas a las deudas ya acumuladas y eventualmente a demandas muy cuantiosas aún frente a tratados internacionales de protección de las inversiones extranjeras constituyen un problema gravísimo y que nadie sabe cómo se van a enfrentar tantos desafíos”, sostiene.

El llamado al Senado

Gaviria, en otro apartado de su texto, afirma que el país no puede quedarse de brazos cruzados “mientras la crisis del sistema se profundiza debido a las acciones del Gobierno”. Por lo anterior, hizo un llamado a unir esfuerzos “para respaldar a las instituciones que, en el marco de nuestra apreciada democracia, defienden el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y las generaciones futuras”.



Gaviria insiste en que hay una “desquiciada intención de poner fin al sistema”, en lugar de promover soluciones a los problemas que actualmente enfrenta el sector salud.

El director de los liberales recordó que su colectividad y los partidos Conservador y de ‘la U’ intentaron corregir algunos de los inconvenientes que se plantearon en la reforma “a raíz del estruendoso fracaso de las EPS creadas por el régimen subsidiado, que cayó en manos ineptas. Las EPS más serias se han visto obligadas a asumir la carga sin recibir los recursos adecuados y suficientes, constituyendo un problema que solo podremos abordar en el futuro”.



Gaviria, por otro lado, califica como “desafortunada” la demanda del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, contras las EPS y reitera que la Corte determinó que el funcionamiento actual del sistema se ajusta al régimen constitucional. “Se identificó que el problema radicaba en una gigantesca deuda que el Estado tenía con las EPS, confirmando así su condición de empresas privadas y la obligación del Gobierno de saldar las deudas acumuladas por falta de pago”.



El expresidente cuestiona que el Gobierno aseguró que no había deudas de ese estilo. “Resultó ser completamente falso”, asegura. También afirma que el Ejecutivo pretendía enfrentar estas obligaciones “mediante un sistema extraordinariamente complejo y unas instituciones que requerían varios años para desarrollarse, y cuya transformación aún no ha comenzado”.



Sobre la Adres, dice que esta sigue siendo una oficina con capacidad para atender “solo unas decenas de miles de facturas, a pesar de los millones de operaciones mensuales que verifican las EPS”.



Gaviria dice que el proyecto de la reforma “busca ser llevado ante el Senado en un ejercicio infructuoso” porque “ya se derrumbó en la Corte Constitucional y no conduce a ninguna parte”.

El expresidente, en una dura crítica, dice que el Gobierno “engañó al país y a la Cámara de Representantes” y ahora “con halagos y promesas vacías, intenta darle continuidad en las comisiones séptimas”. Calificó esta cruzada como “inútil” y equivocada.



Ahora bien, el director liberal insiste en que este proyecto debió ser tramitado como una ley estatutaria, contrario a lo que sucedió, pues se tramitó como una ley ordinaria.

“Lo que realmente enfrentaremos no es un enredo jurídico, sino la incapacidad del Gobierno para atender a millones de pacientes, una situación que se volverá cada vez más evidente con el paso de las semanas”, advierte y añade que “esta será una de las crisis sociales más grandes a lo largo de nuestra vida republicana, difícil de comparar incluso con el racionamiento de energía o nuestras guerras civiles”.



Al Senado le pide hacer un seguimiento “cuidadoso a los problemas que pronto se revelarán como de una magnitud enorme”.



Por el lado de la Cámara –donde el proyecto ya fue aprobado– aseguró que el trámite se hizo con “información errada y engañosa, respaldada por elogios con fundamentos ilegales e inconstitucionales. Muchos, seguramente de buena fe, dieron curso al proyecto creyendo en esta información”.

Afirma que es “improbable” que el Senado siga ese mismo camino. “No creo que el Senado opte por una política de ignorancia ante los inmensos desafíos que enfrenta el país, más allá del Gobierno”, sostiene.



Por último, concluye que “llegará el momento de establecer responsabilidades, identificar la mala fe y abordar este inmenso descalabro generado por sesgos ideológicos, en lugar de la validez de los fallos emitidos a lo largo de los años por la Corte Constitucional”.



