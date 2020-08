César Gaviria seguirá al frente del Partido Liberal dos años más

El expresidente César Gaviria seguirá como director del Partido Liberal dos años más. Así lo decidieron 752 delegados que asistieron ayer virtualmente a la convención de la coelctividad, en la que se trazó el derrotero de la colectividad para los próximos años.

Este es un hecho clave para el liberalismo, pues sobre los hombros del expresidente quedará la responsabilidad de delinear la estrategia política para las elecciones presidenciales de 2022, así como seguir fortaleciendo la presencia de la colectividad en las regiones, donde el liberalismo aún conserva gran poderío.



No se puede olvidar que el partido es el que posee más escaños en la Cámara de Representantes y uno de los que más logró elegir alcaldes y gobernadores en las elecciones locales el año pasado.



Durante su intervención en la convención, Gaviria dejó ver las primeras pinceladas de lo que será el derrotero del Partido Liberal para los próximos meses. Dejó en claro que , por ahora, la colectividad mantiene una independencia frente al Ejecutivo.



En su discurso, que se extendió por más de una hora, el exmandatario hizo varias críticas a la administración de Iván Duque por el manejo de la pandemia, las cifras de desempleo, la economía y la “poca agenda legislativa” que hay en el Congreso para beneficiar socialmente a los colombianos. Aunque también resaltó la “titánica” labor que han hecho los mandatarios en medio de la pandemia.



Justamente sobre el manejo de la contingencia generada por el covid-19, Gaviria manifestó que “ya no nos sirve decir que lo hemos hecho mejor que los otros países vecinos. Se trata de simplemente de dividir el número de muertos diarios por la población. Ya pasamos a ser el primer país en muertos por millón de habitantes”.



Aunque reconoció que tanto el Ministerio de Salud como los alcaldes y gobernadores “han hecho un esfuerzo titánico”, Gaviria llamó al Ejecutivo a jugársela por la población más vulnerable que es la principal afectada por los estragos económicos y sociales generados por la pandemia.



“Si alguna vez ha existido una ocasión en la que un gobierno ha debido jugársela todo por los pobres, por los desempleados, por los que sufren, por la economía, es esta. Y aunque reconocemos que ha tomado algunas medidas adecuadas, también sabemos que se ha quedado muy corto, y que ha llegado tarde. Y lo lamentamos”, dijo el exmandatario. El director del Partido Liberal aseguró que se debe hacer un radical cambio en muchas de las prioridades del país, especial privilegiar la salud y la educación sobre la construcción de carreteras.

“El Presidente dice una cosa y parece saber muy bien lo qué habría que hacer, pero los funcionarios hacen lo que a ellos les parece o lo que pueden por limitaciones financieras”, llamó la atención Gaviria.



Proceso de paz

Uno de los puntos en los que más hizo énfasis Gaviria fue en el proceso de paz, en el que, según dijo, al Gobierno “le ha faltado mucha voluntad”



“El señor presidente Duque debe tener claro que los colombianos sí quieren el proceso de paz, y aun los que discrepan quieren dejar el tema atrás”, manifestó el expresidente.



Y luego sentenció: “Así que no más palos en la rueda de la JEP. No más exigencias imposibles para que la JEP haga en dos años lo que la justicia penal ordinaria no pudo hacer en medio siglo”



Finalmente, Gaviria hizo mención a la posición del presidente Duque y el partido de Gobierno tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe: “Que quede meridianamente claro que los liberales no aceptamos amenazas, ni presiones indebidas, ni ofensas inaceptables a nuestros jueces y magistrados (…) Ojalá el expresidente Uribe logre probar la inocencia que él reclama”.



El director del Partido Liberal, al concluir su intervención, dejó un mensaje para los seguidores de la colectividad:



“De que seamos capaces de encontrar un camino conforme a nuestros ideales y valores dependerá que el Liberalismo regrese a ser el intérprete de las grandes mayorías nacionales. Como lo diríamos en argot popular, manos a la obra y paso de vencedores”.



