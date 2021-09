César Gaviria agudiza su pelea con Sergio Fajardo

La distancia entre el expresidente César Gaviria Trujillo y el aspirante presidencial para las elecciones de 2022 Sergio Fajardo es cada vez más grande.

Fajardo vetó la posibilidad de la llegada a la Coalición de la Esperanza de Alejandro Gaviria, también aspirante por el centro, porque en su opinión no puede hacerlo mientras tenga el respaldo del exmandatario liberal.



Ante esto, Gaviria fue categórico: “Primero resuelva sus gravísimos problemas con la justicia y luego hablamos de sus otros entuertos”.



Precisamente, EL TIEMPO entrevistó a Juan Fernando Cristo, otro de los aspirantes por la Coalición de la Esperanza, quien se refirió al tema.



El expresidente César Gaviria, en una clara referencia a Sergio Fajardo, dijo: “Primero resuelva sus gravísimos problemas con la justicia y luego hablamos de sus otros entuertos”. ¿Qué le responden?, le dijo este diario.



"Confiamos en la integridad de Sergio Fajardo y en que demostrará la transparencia en sus actuaciones. Nuestro trabajo en equipo no se dejará afectar por ataques histéricos. Seguimos concentrados en construir colectivamente una propuesta transformadora del país", respondió Cristo.



La controversia política en torno al apoyo del Partido Liberal que aparentemente estaría recibiendo el exrector de la Universidad de los Andes escaló en las últimas horas ante las declaraciones de Fajardo al medio virtual Última Hora Col.



“Alejandro (Gaviria) tiene el apoyo del Partido Liberal de César Gaviria. Estamos recorriendo caminos diferentes… Nosotros somos una expresión política para cambiar, y el Partido Liberal de César Gaviria, que está con el alcalde Daniel Quintero, en la ciudad de Medellín, que están destruyendo una construcción de ciudad, no puede ser parte de nuestra construcción”.



En la pelea también terciaron los precandidatos Jorge Enrique Robledo y Cristo, miembros, como Fajardo, de la Coalición de la Esperanza.



“Muy bien. Francas y serias las posiciones de Sergio Fajardo sobre el proyecto de cambio que necesita Colombia. Como se sabe y puede demostrarse, ese cambio no es lo que quieren alcanzar los que buscan seguir en lo mismo, como ocurre con César Gaviria y el Partido Liberal”, dijo Robledo.



Cristo, por su parte, aseguró: “En la Coalición de la Esperanza es bienvenido Alejandro Gaviria, pero no cabe sino un solo Gaviria, no dos ni mucho menos tres. No se puede estar en la coalición y al mismo tiempo con el partido de César, porque eso ya ni es Partido Liberal”.



Sus conceptos fueron ampliados en la entrevista con EL TIEMPO en la que Cristo dice que mientras Alejandro Gaviria tenga el respaldo del expresidente Gaviria nunca podrá entrar a la Coalición de la Esperanza.



POLÍTICA