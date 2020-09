Gaviria le pide al Gobierno que atienda el creciente descontento

El presidente del Partido Liberal, César Gaviria, se pronunció de nuevo este lunes por los hechos ocurridos la semana pasada en Bogotá y el país, en los que según dijo no hubo solo actos de brutalidad policial, "sino que se han convertido en muchas ocasiones en actos de brutalidad criminal".



Gaviria le dijo al Gobierno que lo que está ocurriendo es una protesta pacífica, "no un desafío militar y no debe ser enfrentado como tal". Aseguró que "hace años que en Colombia las fuerzas del orden no usaban armadas letales para hacerle frente a las marchas pacíficas".

El expresidente (1990-1994) aseguró que en ninguna ciudad del mundo, NueVa York, Washington, Londres, París o Ciudad de México, se ve que las fuerzas policiales reaccionen con armas de fuego, y que por lo tanto "tiene que ser posible que nuestro cuerpo policial use armas no letales".



Asimismo, dijo Gaviria que "no hay duda de que quienes incurren en conductas delictivas deben ser castigados con todo el peso de la ley", refiriéndose a los actos de vandalismo , pero que "en todas las ciudades se han logrado separar a los que ejercen vandalismo dentro de los protestantes".

Incluso, Gaviria lanzó una dura advertencia al Gobierno, al recordarle que en otros países la reacción a los actos de violencia oficial se han extendido por meses, y que "aún entre nosotros falta, y ojalá no ocurra, la reacción al enorme descontento que se ha ido incubando por la indudable insuficiente de recursos para apoyar a los vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas".



En este punto, Gaviria se refiere a la atención a la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus en el país y el mundo. "El Ministro de Hacienda parece no haber leído lo que ocurre en el resto del mundo", asegura el presidente del Partido Liberal. "Las consideraciones fiscales en países industrializados y en países emergentes como lo es Colombia se han dejado para resolver después de la pandemia", continúa Gaviria.



Según él, "empieza a darse hambre entre grupos ciudadanos, eso hace que los manifestantes se comporten con rabia", lo que califica como "una tragedia aterradora".



Finalmente, Gaviria dijo que el Partido Liberal "extiende su solidaridad con las familias víctimas frente a los homicidios y heridos recientes".



