Gaviria pregunta quién dio la orden de disparar a los manifestantes

Bogotá ha vivido dos fuertes días de protestas en contra del abuso policial. Las manifestaciones comenzaron el miércoles en la tarde luego de conocerse la muerte de Javier Ordoñez, el abogado que falleció como consecuencia de un acto de brutalidad policial en la capital.



La indignación de las personas en las calles por lo sucedido ha sido evidente. Sin embargo, en medio de las protestas, se han registrado episodios de violencia que hasta el momento, según las autoridades, han dejado 13 personas muertas.



El director del Partido Liberal, César Gaviria, se pronunció este viernes frente a los últimos sucesos registrados en la capital.



En un carta manifestó sus sentimientos de condolencia con las familias de los jóvenes que murieron en medio de las manifestaciones y dijo que "es inaudito lo que les ha ocurrido. No puede haber explicación ni excusa para estos episodios violentos y criminales".

Afirmó que condena el uso de la violencia para reaccionar contra la "inaudita brutalidad policial en los últimos días", pues explica que eso solo genera más violencia.



En la misiva es crítico con las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional. Por un lado, dice que la reacción gubernamental de expresar su voluntad de investigar los hechos solo ha tenido una reacción que genera más indignación. "La respuesta de que 'vamos a investigar' es torpe, equivocada y facilista", asegura.



El expresidente (1990-1994) también afirma que en la convención del partido manifestaron lo que él llama el "mal uso sistemático de la policía de este gobierno". "Este es el cuarto uso equivocado e inapropiado de la policía que fue liberada de sus responsabilidades por el proceso de paz", continúa.

En su texto también critica a la Policía y dice que los uniformados no están preparados para la tarea de controlar la protesta ciudadana. Explica que la mayoría de los uniformados están preparados para la guerra contra los grandes carteles y organizaciones criminales al máximo nivel.

"La Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados con vocación vándala y anarquista. Les aseguro que en ningún otro país del mundo se les dispara con armas de fuego a los manifestantes, aun en las peores dictaduras", escribe.

Finalmente, Gaviria expresa que los uniformados no deberían portar armas de fuego sino "armas que detengan la violencia". "Aún con el Esmad, que no usaba armas de fuego, tuvimos muchos problemas y hasta un muerto", recuerda el expresidente refiriéndose al caso de la muerte de Dilan Cruz, el joven que falleció a causa del disparo de un proyectil lanzado por un agente del Esmad en las manifestaciones de noviembre del 2019.



"No sé quién tomó la peligrosa y absurda idea de que se debían controlar con policías militares que portan armas de fuego. No sé a quién se le ocurrió semejante desatino que produjo esa multitud de muertos y heridos. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro", concluye.

