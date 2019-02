'Solución a caso Santrich debe tomarse a la luz de acuerdos de paz'

César Gaviria, expresidente y director del Partido Liberal, dio a conocer su opinión sobre el proceso a seguir con el denominado 'caso Santrich', afirmando que lo que suceda debe regirse a partir de lo pactado en La Habana, durante el Proceso de Paz que se llevó a cabo con las Farc.

"La decisión (extraditar a Santrich o no) debe tomarse a la luz de lo que dice el Acuerdo de Paz y de las decisiones que a este respecto tome la JEP", afirmó Gaviria en un breve video.



También, resaltó que, con el caso Santrich, "no es el momento para tomar decisiones que no sean conformes con nuestro derecho constitucional (...) tratar de destruir el acuerdo con las Farc solo hace más grandes los desafíos que tiene el gobierno del Presidente Duque".



Aunque el expresidente reconoció la existencia de un fallo en el extravío de la misiva que solicitaba pruebas contra Santrich, afirmó que, para solucionar este tipo de inconvenientes, no hay que acudir en contradicciones con la Jurisdicción Especial para la Paz al desconocer sus funciones principales.



ELTIEMPO.COM