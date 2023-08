El presidente del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, se pronunció esta noche a través de un comunicado sobre la crisis financiera que enfrentan las EPS.



(Le puede interesar: Crisis financiera de las EPS: ¿qué soluciones podrían ser la salida?)

El expresidente mencionó que esto se debe a "problemas estructurales no corregidos por el actual Gobierno y más aún, a su deliberada agudización por ineficiente gestión y conducción" y además, dice que el debate de la reforma a la salud ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica, "erosionado fuertemente el ambiente de inversión y ha evitado que recursos frescos significativos hayan podido mitigar la crisis que se ha venido desarrollando".

Asimismo, insistió en la discusión de un proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud presentado por su partido.

El pasado 27 de julio, las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestando que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector salud, prevén serias dificultades para seguir con sus operaciones después del mes de septiembre de este mismo año, razón por la cual solicitan al funcionario reunirse cuanto antes.

Este es el comunicado del expresidente:

"Como lo veníamos advirtiendo, al igual que múltiples académicos y expertos, el sistema de salud enfrenta una crisis financiera que al final tiene repercusiones negativas en la atención que demandan millones de colombianos. Esta crisis, hoy expuesta por tres de las EPS más importantes del país, pero que es generalizada, se debe a problemas estructurales no corregidos por el actual Gobierno y más aún, a su deliberada agudización por ineficiente gestión y conducción.



En primer lugar, existen preocupaciones reales sobre la insuficiencia de todo el presupuesto de salud destinado desde el Gobierno Nacional, el cual, si bien presentó un incremento para esta vigencia, no ha sido consecuente tanto con la mayor demanda de servicios, así como el contexto macroeconómico de inflación, depreciación del peso, entre otros.



En este sentido, el Ministro Jaramillo expone que el Gobierno “gira sagradamente” lo que está presupuestado, pero si el presupuesto es insuficiente, claramente estamos ante un déficit estructural. Es más, desconcierta que las proyecciones de adición presupuestal, no se contemple ni siquiera cercanamente, el cierre del déficit del sistema.



Más aún, desde el comienzo del debate de la reforma a la salud, el Gobierno ha creado un ambiente de incertidumbre jurídica, que ha erosionado fuertemente el ambiente de inversión y ha evitado que recursos frescos significativos hayan podido mitigar la crisis que se ha venido desarrollando.



Por otro lado, en el marco de esta crisis del sistema de salud, preocupa aún más los planteamientos de la reforma del Gobierno, la cual adolece de cualquier incentivo a la eficiencia y resultados en salud, con una arquitectura institucional inadecuada para la gestión técnica de los riesgos en salud.



Precisamente, es incoherente que habiendo evidencia de que el gasto en salud actual de Colombia es insuficiente ante la demanda presente y futura, se pretenda destruir el actual sistema y entregar la administración de los recursos de la salud a un sistema que estaría permeado por la política local, con una organización burocrática poco técnica y sin controles para evitar un mayor gasto, dirigido de forma ineficiente y sin resultados en salud para las personas.



En medio de esta situación tan delicada para la vida y la salud de tantas y tantos colombianos, como lo socializamos en semanas anteriores, desde el Partido Liberal tenemos listo un proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, para discusión por parte del Congreso desde sus comisiones primeras, el cual aborda los problemas que el sistema de salud ha venido acumulando a lo largo de estos años de forma estructural y con una visión a largo plazo y, puntual y específicamente, la actual crisis financiera a la que nos estamos refiriendo, sin destruir el actual sistema, pero corrigiendo sus fallas.



En esta materia, el proyecto propone un nuevo cálculo para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que contemple las desviaciones que se dan entre aseguradoras debido a concentración del riesgo, permitiendo que aquellas que tienen poblaciones con mayores riesgos en salud, dispongan de recursos suficientes para su gestión. Por otro lado, y quizá, de forma más importante, este proyecto genera incentivos fuertes al desempeño, precisamente para movilizar a todos los actores del sistema hacia la eficiencia y consecución de resultados en salud, buscando una sana contención del gasto, consecuente con la garantía del derecho fundamental a la salud.



Además, este proyecto reestructura la gestión del riesgo financiero, a través del giro directo por parte del Estado, buscando un manejo de los recursos más transparente y trazable en el sistema. Estas disposiciones financieras, se articulan con las demás propuestas de reforma del proyecto de Ley, como la conformación de las redes integrales de atención en salud, desde la necesidad de los territorios y no por las fuerzas puras de mercado, así como la mayor resolutividad del nivel primario, abordando los determinantes sociales de la salud, con otros sectores, entre otros.



Finalmente, creemos que esta crisis de la salud es uno de los asuntos sociales más críticos que debe enfrentar con responsabilidad el Gobierno, de forma inmediata y con acciones concretas para el presente, entre tanto se da el debate en el Congreso de su proyecto de Ley Ordinaria, nuestro proyecto de Ley Estatutaria y las demás iniciativas legislativas. El Gobierno y el Ministro de Salud tienen la obligación de ejercer la adecuada rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la apropiación de los recursos necesarios, la generación de políticas destinadas a fortalecer la gestión del riesgo en salud y el diálogo constante y constructivo con los distintos agentes que hoy hacen parte del mismo. César Gaviria Trujillo

Expresidente de la República de Colombia

Director del Partido Liberal



Agosto 22 de 2023".