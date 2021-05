Las reuniones de César Gaviria para hallar soluciones a la crisis

El expresidente y líder del partido Liberal, César Gaviria, ha adelantado en los últimos días una serie de reuniones para hallar consensos y posibles soluciones a la difícil situación que enfrenta el país, así como para una nueva reforma fiscal.



Según se conoció, Gaviria se ha reunido con representantes de las centrales obreras, representantes de gremios económicos y cinco ministros del Gobierno Nacional. Entre ellos, José Manuel Restrepo, quien recientemente llegó al Ministerio de Hacienda.

"Creo que muchas de las cosas que están pidiendo los sindicatos son válidas y se pueden solucionar hoy mismo, no esperar para la otra semana. Reunirse con los estudiantes es urgente, concertar con los indígenas e ir a Cali. Los bloqueos hacen daño pero no se pueden atender las marchas con policías y soldados disparando", dijo Gaviria.



Este lunes se conoció que el expresidente sostuvo una conversación telefónica con Iván Duque. Y aunque no concretaron nada, Gaviria pudo manifestarle al jefe de Estado su preocupación por el país.



Cabe mencionar que el expresidente ha dicho que no asistirá a Casa de Nariño, pues prefiere que la reunión con Duque sea más privada.



