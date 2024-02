César Gaviria reitera que se mantendrá independiente frente al gobierno Petro

El expresidente César Gaviria reiteró este miércoles 14 de febrero que mantiene su postura independiente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.



En un breve pronunciamiento, el jefe del Partido Liberal, recordó la carta que le envió al jefe de Estado el 23 de noviembre del 2023 en la cual aseguró que la colectividad, que actualmente, sobre el papel, es de la coalición de gobierno, se movería hacia la independencia.



"Desde que no estuve de acuerdo en apoyar al presidente Petro sostuve que haría una colaboración siempre y cuando se me respetara la independencia y se respetaran las ideas liberales, las líneas rojas liberales que llevan nuestro ideal y que en mayoría vemos no se tienen en cuenta por este gobierno, por ejemplo la eliminación del sistema de salud en detrimento de los colombianos", aseveró el jefe del liberalismo.



César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Añadió que la posición de independencia frente a la Casa de Nariño "se ha mantenido y se mantendrá".



El pronunciamiento del exmandatario se dio después de que varios miembros de su partido le pidieron, una vez más, que el partido se declare independiente.



Presidente Gaviria y Partido Liberal: consideremos de una vez por todas, declararnos en oposición. Nuestro deber es defender la institucionalidad de Colombia. pic.twitter.com/M6Yzy6NBVQ — Juan Pablo Gallo (@JuanPabloGallo) February 12, 2024

“Se trata de un llamado a defender los principios y valores que han guiado al Partido Liberal a lo largo de su historia: el respeto por la ley, la defensa de la democracia, y el compromiso inquebrantable con la institucionalidad de nuestro país”, dijo, por ejemplo, el senador liberal Juan Pablo Gallo.



No obstante, todavía hay sectores del partido que quieren seguir en la coalición, principalmente en la Cámara de Representantes.



Pero esta no es una decisión de Gaviria, sino que debe tomarse en bancada, por lo que insisten en convocar una con ese propósito.



MATEO GARCÍA

​REDACCIÓN POLÍTICA