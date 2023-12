César Gaviria pide a Partido Liberal que recuerde 'líneas rojas' en reforma de la salud

El expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, volvió a expresar en una carta sus reparos frente a la reforma de la salud. En una misiva de dos páginas, el expresidente se manifestó sobre la iniciativa, la escasez de los medicamentos y fue ampliamente crítico del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien cuestionó por sus distintos pronunciamientos.



Lo distinto en esta ocasión es que se dirigió directamente a los representantes de su partido para pedirles que tengan en cuenta las líneas rojas frente al proyecto, un tema que, según Gaviria, discutieron como bancada.



"Quiero llamar la atención de la bancada liberal que el punto que hemos denominado líneas rojas es algo que sí se decidió por la bancada y que sería muy importante que lo tengan bajo consideración", fue el mensaje expresado por el expresidente a sus copartidarios. Al hacer énfasis en que fue un determinación de bancada, les recordó el carácter vinculante que tendría estos puntos.



Además de ese mensaje a su bancada, el expresidente aprovechó su carta para decir que junto a los partidos Conservador y de la U se habían planteado presentar una reforma de la salud de manera conjunta y que esta intención se la dieron a conocer al actual presidente.



"Le preguntamos al presidente Petro si él quería ser participe de nuestro proyecto y no solo dijo que sí, sino que se apropió del sistema de una manera que pareciera que él fue el único que se preocupó por un sistema que en efecto requería cambios", dijo Gaviria en la carta.



En esa línea, el líder liberal expresó que su énfasis era en reformar lo ya existente y "no arrasar lo que se ha logrado". Sin embargo, esto sería una de las diferencias con el presidente Gustavo Petro. Gaviria aseveró que la reforma del gobierno Petro se fundamenta en un criterio del presidente de que no está de acuerdo con que privados presenten servicios públicos. "Ese desacuerdo ideológico se extiende a buena parte a la agenda legislativa"., afirmó.



De acuerdo con Gaviria, desde el Ejecutivo habría errores en los diagnósticos del sistema de salud, tanto que en el punto de muertes evitables "el presidente Petro le quiere sumar, entre otros, todos los muertos que origina la violencia que hoy vivimos y que ha seguido creciendo".



Según la cabeza de los rojos, es inconveniente avanzar en la reforma del sistema de salud cuando no se tienen claras las diferencias con las EPS, base angular del actual sistema. En ese sentido criticó que supuestamente la propuesta del gobierno abandona el sistema mixto de aseguramiento para hacerlo meramente público.



"Aún no es claro que pasará con los pacientes y la propiedad de las EPS, es bastante riesgoso acometer la reforma del sistema arrasando el existente", dijo el expresidente, que añadió: "Por más que el Presidente Petro tenga una opinión tan negativa sobre las características que el sistema adquirido con las modificaciones que trajo la ley 100 del 93 y quiera revertir todos los cambios que en su momento se hicieron, el colapso del sistema puede llegar a representar un riesgo para la gobernabilidad peor que el que significó el racionamiento de energía que se produjo durante mi gobierno".



Luego, el expresidente procedió a criticar las declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sobre las vacunas contra el COVID-19, en estas aseveró que todos aquellos vacunados con tecnología ARN servían a un gran experimento pues no se han hecho las pruebas suficientes. Para Gaviria, el ministro no se ha retractado de lo dicho y pone en peligro el erario colombiano.



"El solo ha dicho que no es enemigo de las vacunas. El gobierno asume el riesgo de recibir demandas por una información que el ministro Jaramillo sostiene sin ningún sustento", afirmó el exmandatario en su carta.



También hizo referencia a la escasez de medicamentos. El director del Partido Liberal afirmó que la situación fue creada por una decisión del Gobierno de "no importar más medicamentos porque supuestamente el país lo iba a producir". Y, para Gaviria, esto no ha ocurrido.



En ese sentido volvió a cuestionar unas declaraciones del ministro Jaramillo, que también ocurrieron durante el debate de control político al que fue citado en la Comisión Primera de Senado. "El Ministro de salud ha sostenido en el congreso ''y queremos que cuando nos estamos muriendo, traer todas las drogas más costosas del mundo para tratar de salvar a las gentes. Darles 2,3, 4 o 6 meses más de vida. No tampoco así '. Que frase tan desafortunada ministro, se supone que el estado está para garantizarles la vida a los colombianos, incluso los días que aterradoramente cuenta el ministro", concluyó.