El expresidente César Gaviria Trujillo rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en las que dijo que él es el jefe del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y señaló que estas ponen "en riesgo todo el sistema institucional del país”.

Al cierre de su visita de Estado a España, Petro dijo: "El fiscal general de la Nación olvida que soy el jefe del Estado, por tanto soy su jefe".



"Soy el Jefe del Estado; eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente, artículo 115".

“El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”: Pdte. @petrogustavo.



Declaración a medios del Presidente Petro desde la Universidad de Salamanca (España).

El Presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, que es lo que dije públicamente.



Por tanto, como Jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado", dijo Petro.



"No es mi jefe ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un Presidente sino un dictador en Colombia", respondió Barbosa.



En medio de la controversia, se produjo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.



Fernando Castillo, presidente del alto tribunal, dijo que "desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional".



Durante este viernes ha habido reacciones de distintos protagonistas de la vida política nacional.



La organización Transparencia por Colombia, por ejemplo, lamentó las aseveraciones del mandatario colombiano y recordó la separación de poderes que establece la Constitución de 1991.



“Lamentamos la declaración del presidente al indicar que es el jefe del Fiscal general de la Nación. La Constitución del 91 es clara en la separación de poderes y en la independencia de la Fiscalía respecto al Poder Ejecutivo, indistintamente de las personas que las lideren”, indicó.



Mientras que el expresidente Iván Duque calificó las declaraciones de Petro como un intento de “romper la Constitución”



"Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la constitución", aseguró.



En su declaración, Petro dijo: "Yo he hecho una pregunta".



Hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura, en el proceso de investigación de dirigentes del 'clan del Golfo', se detectó que iban a asesinar 200 personas, entre esas personas interceptaba, estaba el Ñeñe Hernández, quienes interceptaron por mandato de la ley, fueron puestos presos, agentes de la Fuerza Pública.



Y las 200 personas que los fiscales del caso tenían con su nombre y sus datos personales y sabían que iban a ser asesinados, fueron asesinados.



¿Por qué no se les avisó? ¿Por qué no se protegió? ¿Por qué cogieron presos fue a quienes adelantaban la investigación? ¿Por qué ninguno de los jefes del 'clan del Golfo' que asesinó a 200 personas fue capturado?

Gustavo Petro y Francisco Barbosa. Foto: AFP/ Archivo El Tiempo.

El Jefe del Estado está demandando esa información. No insultos de alguien, del cual no soy, sino jefe administrativo y no más, pero que merece que se le responda al Jefe del Estado.



Quien es Jefe del Estado, según orden constitucional, el Estado comprende todas las ramas del poder público, coordina esas ramas, les garantiza su autonomía, es el Presidente de la República. El Presidente de la República es el Jefe del Estado en Colombia", concluyó.



POLÍTICA