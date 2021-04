‘Ni un solo voto del Partido Liberal para esa tributaria’: Gaviria

Tras conocerse la postura del Partido Liberal y Cambio Radical en la cual sostienen su total oposición a la reforma tributaria que presentó el Gobierno ante el Congreso, en las últimas horas quedó establecido que el miércoles se llevó a cabo una reunión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático y el expresidente César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal, quien es uno de los líderes de la estrategia para hundir el articulado de la reforma.



(Le puede interesar: Alianza Gaviria-Vargas se le atraviesa a la reforma tributaria)

En el encuentro los exmandatarios hablaron durante más de dos horas de los puntos principales del proyecto de ley y coincidieron con el hecho de que el mismo afecta especialmente los colombianos de clase media.



(Lea también: Gobierno seguirá firme con la reforma tributaria pese a falta de apoyo)



Se conoció que Gaviria le advirtió a Uribe que no habrá “ni un solo voto liberal para esa reforma tributaria”. En la reunión también quedó claro que la intención de la colectividad es hundir la iniciativa, argumentando que en este momento es inoportuno impulsar una ley de esa naturaleza.



(Además lea: Partido Cambio Radical no apoyará la propuesta de reforma tributaria)



“No podemos ver a la gente sufriendo de hambre por cuenta de la pandemia y le vayamos a poner más impuestos”, fueron algunas de las palabras que le expresó el jefe del liberalismo al líder del Centro Democrático.



“No entiendo cómo este Gobierno ve a la gente muriéndose de coronavirus y de hambre y la ayuda es clavarle más impuestos en una tributaria. De mi parte, ni un solo voto del Partido Liberal para esa tributaria”, enfatizó el expresidente Gaviria.



El director del Partido Liberal hará bancada el próximo martes para indicarles que no se debe votar sino hundir la reforma tributaria.



(No deje de leer: Gremios presentarán alternativas para la reforma tributaria)



Paralelamente, otras colectividades han anunciado que el proyecto debe ser retirado del Congreso para así estudiar un nuevo texto.



ELTIEMPO.COM