El Gobierno buscaría salvar la reforma de la salud acudiendo a los votos individuales de los congresistas, luego de que los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ le quitaron el respaldo a la iniciativa y la dejaron caminando por la cuerda floja al perder el apoyo de las mayorías.

Pero esa estrategia no la tendrá fácil porque, en el caso de los liberales, el jefe del partido, el expresidente César Gaviria Trujillo, está dispuesto a sancionar a los congresistas que apoyen la reforma.

Así lo reveló la W Radio. “César Gaviria usará sus facultades para sancionar a los congresistas liberales que se aparten de la posición oficial del partido y apoyen la reforma a la salud del Gobierno. También se castigará a los disidentes quitándoles los avales en sus regiones de influencia”, afirmó el periodista de ese medio, Lucas Pombo.



El Partido Liberal, que fue la primera de las tres colectividades en retirarle el apoyo a la iniciativa, a través de un comunicado oficial, expedido el martes 28 de marzo, reveló que no hubo conciliación alrededor de las lineas propuestas, razón por la cual decidieron quitarle su respaldo.



“En las últimas conversaciones con el Presidente de la República, la Ministra de Salud y sus equipos técnicos, observamos que estas líneas, base de cualquier acuerdo, no se han plasmado en la escritura de un articulado de ponencia de proyecto de ley”, precisaron los liberales.



Además ,señalaron que "las líneas formuladas por el partido para que fueran incorporadas en la reforma respondían a la necesidad de que Colombia tuviera una reforma construida sobre lo construido, que promoviera mejoras sustanciales a la salud y dignidad de las personas y que no generara regresividad en el derecho fundamental a la salud".

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS