César Gaviria le pide a la procuradora Cabello detener 'colapso del sistema de salud'

El expresidente de Colombia, César Gaviria, le envió una carta a la procuradora Margarita Cabello instándola a tomar medidas urgentes para evitar el colapso del sistema de salud en Colombia. En la carta, el director del Partido Liberal denuncia la grave situación causada por la falta de financiamiento por parte del gobierno Petro, que ha llevado a retrasos en los pagos a las EPS y a la acumulación de deudas millonarias.



Según Gaviria, el Gobierno ha ignorado su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el sistema de salud, lo que ha provocado una crisis sin precedentes.



"El Gobierno (...) ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos; además, a corte del 29 de febrero de 2024, aún no saldaba la deuda de sus ajustes 2022 y 2023, que equivalen a 820 mil y 900 mil millones de pesos, respectivamente", se lee en la carta.



El exmandatario señaló que el sistema ha podido lograr evitar su colapso gracias a la intervención de la Corte Constitucional, que el pasado mes de febrero le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social estos pagos antes de 45 días.



No obstante, señaló que la crisis financiera del sistema está lejos de superarse. "Ahora bien, la sostenibilidad financiera del sistema está lejos de resolverse con el oxígeno que significa los mencionados pagos por presupuestos máximos, pues de forma reiterada, parece haber evidencia contundente de no se prepara para girar Unidad de Pago por Capitación (UPC) como lo ha mandado la Corte Constitucional, ni para hacerlo con la suficiencia que ella demanda", agregó Gaviria.



En la carta también hace mención vicecontralor encargado de las funciones del Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, de quien dijo está "contraviniendo" su deber constitucional de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que estipula la realización de giros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 en un plazo de 45 días.



"Ignora por completo el fallo de la Corte Constitucional y desatiende que esta responsabilidad recae en la Superintendencia de Salud. Recién esta semana ha comunicado a la Contraloría que les proporcionará la metodología de evaluación de las EPS", denunció.



Y agregó sobre el trabajo de Zuluaga: "Sin embargo, nuevamente, durante esta semana, repite el análisis de la semana pasada y vuelve a incidir en las actuales reservas técnicas de las EPS, instigando al Gobierno y al Ministro a no cumplir con los fallos de la Corte".

Margarita Cabello, procuradora general.

Según el director del Partido Liberal, el informe con fallas técnicas y jurídicas presentado por el contralor Zuluaga "solo sirve al Gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo, de facto e ilegítimamente, la reforma que no ha podido completarse en el Congreso".



"Pareciera ser una coincidencia de intereses entre el Gobierno, deseoso de destruir el sistema de salud a toda costa, y el Contralor en funciones, buscando permanecer en su cargo a la espera de un fallo de la Corte Constitucional sobre una tutela presentada por el anterior Contralor General", manifestó.



Luego de exponer sus argumentos, Gaviria le hizo un pedido a la procuradora Margarita Cabello.



"Le escribo, entonces, esta carta Señora Procuradora, para que, en su sensatez y sentido democrático y obligación de hacer cumplir las sentencias que emite la Corte Constitucional se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano, en contravía del ordenamiento legal, ahora, respaldado por el Contralor General en funciones", dijo.

El presidente Gustavo Petro.

Para Gaviria el presidente Petro ya empezó a aplicar la reforma, una que cuestionó porque solo ha surtido su trámite en Cámara y porque se aprobó sin que el Ministerio de Hacienda emitiera su disponibilidad presupuestal.



"En la actualidad, las EPS no han logrado cumplir su función de atender a sus afiliados debido a la falta de pago de las unidades de capacitación por parte del gobierno, lo que ha dejado anulado su capital. Para agravar el problema, el gobierno tampoco está atendiendo a aquellos que solicitan atención, ya que no preparó adecuadamente a la ADRES para que cumpliera la función de único pagador", complementó Gaviria.



Finalmente, el expresidente Gaviria mencionó la escasez de medicamentos como resultado de la precipitada decisión de producirlos en el país como otros de los factores que tiene en jaque el sistema. "Las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes", concluyó.

