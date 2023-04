El expresidente César Gaviria Trujillo lanzó en la tarde de este miércoles un duro ataque contra la ministra de Salud Carolina Corcho, quien defiende en el Congreso una de las reformas banderas de la administración del presidente Gustavo Petro: "La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad", afirmó el exmandatario.

El líder del partido Liberal, que llevará al Congreso una ponencia alternativa de reforma a la salud poniendo en aprietos la del Gobierno Nacional, dijo también que "se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas".



Para Gaviria, "salvo por los significativos recursos para invertir en prevención, que no conocemos ninguna cifra del Ministerio de Hacienda, es poco lo que nos ofrecen en sus propuestas. Sí, se pueden y deben aceptar mayores recursos para las regiones más apartadas y remotas, pero es descabellado pensar que el sistema se puede estatizar en dos o tres años, máxime cuando el Gobierno apenas se asoma a entender la complejidad de lo construido en 30 años y se niega a entender su característica más compleja que es la gestión del riesgo en salud".



"La ministra, dice el expresidente, considera que el Estado colombiano fácilmente puede asumir el colapso del sistema y la decisión de un sistema de salud completamente público en su esencia".



Los duros comentarios del expresidente contra la ministra van en línea con una tesis que ha defendido él: las dificultades para lograr consensos pasan por ella mientras que con el presidente Petro fluye más la conversación.



“Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo que es una esencia del sistema, eso es un tropiezo bastante grande. De todas maneras, se ha logrado un clima de respeto, de entendimiento, de trabajar todos los días con los presidentes de los partidos y el Gobierno. Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface”, dijo hace unos días.



“La ministra es un poco más complicada, y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo”, agregó Gaviria en el foro La tercera vía para reformar el sistema de salud de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora.



Ahora, en la tarde de este miércoles, el expresidente redactó el siguiente comunicado:



"El pasado 28 de marzo de 2023, el Partido Liberal decidió apartarse de la mesa en la que los partidos liberal, conservador y de la U examinaban con el Gobierno Nacional las reformas para el proyecto de Ley de reforma a la salud presentado por el gobierno nacional: Cuando por tercera ocasión el gobierno regresó, con textos iguales a los originales, sin ninguna alusión a los acuerdos con nuestros expertos. O sea, la discusión parecía inútil porque el gobierno no estaba en disposición de aceptar los textos que habían acordado con nuestros expertos.



Eran líneas que el Partido ha defendido desde el inicio de la discusión, para construir sobre lo construido, fortalecer las capacidades del sistema de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud. De igual manera, manifestó su voluntad de coincidir en las reformas que requiere para construir la base de la legitimidad de cualquier gran reforma social de tal envergadura.



Ahora bien, durante ese trabajo para lograr una propuesta consolidada con el Gobierno Nacional, siempre permanecieron coincidencias con los Partidos Políticos de la U y el Conservador, en torno al fortalecimiento del aseguramiento social en salud, con base en la participación del sector público y privado, la libertad de elección de los usuarios del sistema de salud y la no creación de estructuras burocráticas ineficientes e innecesarias, entre otros temas. También se acordó la creación de empresas gestoras de salud que reemplazaron las actuales EPS con más controles que las EPS, pero preservando la gestión del riesgo como característica esencial del sistema.



Como es de amplio conocimiento, los de la U y el conservador radicaron en el Congreso de la República una serie de proposiciones al proyecto de Ley de reforma a la salud 339 de 2023, las cuales preservan las mencionadas líneas Rojas del Partido Liberal, confirmando, una vez más, el encuentro con el Partido de la U y Conservador, además de amplios sectores sociales, en búsqueda de una reforma a la salud que corrija los problemas del sistema sin destruirlo.



En consecuencia y, luego de haber hecho un análisis detallado de estas proposiciones radicadas, el Partido Liberal ha decidido continuar con el trabajo que veníamos realizando con el partido Conservador y el partido de la U en el examen y debate del sistema de salud colombiano, el cual ha mostrado grandes progresos sociales, de equidad y salud y se puede decir que es el mejor de cualquiera de los países emergentes y superior en sus resultados que el de muchos países industrializados, lo que no implica que se puedan hacer mejoras sustanciales del mismo.



La ministra ha hecho una caracterización del sistema completamente ajena a la realidad. Se desconoce el origen y la calidad en ciertos análisis y datos que ha suministrado y sus comparaciones son bastante enrevesadas.



Salvo por los significativos recursos para invertir en prevención, que no conocemos ninguna cifra del Ministerio de hacienda, es poco lo que nos ofrecen en sus propuestas.



Sí, se pueden y deben aceptar mayores recursos para las regiones más apartadas y remotas, pero es descabellado pensar que el sistema se puede estatizar en dos o tres años, máxime cuando el Gobierno apenas se asoma a entender la complejidad de lo construido en 30 años y se niega a entender su característica más compleja que es la gestión del riesgo en salud. La ministra considera que el Estado colombiano fácilmente puede asumir el colapso del sistema y la decisión de un sistema de salud completamente público en su esencia.



El Partido Liberal reitera que continuará defendiendo sus líneas rojas frente a la reforma a la salud, de forma inequívoca, por el bienestar, la salud y la vida de las y los colombianos. Hemos encontrado muchas coincidencias con el trabajo realizado por los tres partidos políticos y esperamos que el gobierno comprenda que tratar de estatizar nuestro sistema de salud tiene enormes dificultades y traerá muy pocos beneficios. Entre otras consideraciones, el Sistema Actual o el modificado con nuestras propuestas son mucho más beneficiosas para los ciudadanos pobres, que para los de más ingresos".



POLÍTICA