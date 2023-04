El expresidente César Gaviria Trujillo afirmó que la ministra de Salud, Carolina Corcho, estuvo detrás de la salida del entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, a finales de febrero pasado.

En una entrevista a la revista Semana, Gaviria sostuvo que en la salida del entonces Ministro de Salud está "la mano" de Corcho.

“Fue una cosa fea. Ahí también se ve la mano de la Ministra (de Salud). Ella quiere un entorno donde nadie le discuta lo que piensa y lo que cree. Entonces, el Ministro Gaviria, obviamente, debía estar estorbando mucho”, aseguró el expresidente.



Según Gaviria Trujillo, el exministro de Salud no previó los alcances de la Ministra. “No creo que se hubiera imaginado que lo pudiera tumbar la Ministra, pero se equivocó (...) el Presidente lo botó, pero es clarísimo que fue ella y nadie más”.



En la entrevista, el expresidente reiteró sus críticas al papel de la ministra Corcho en la discusión de la reforma de la salud. “Ella es la que, en gran medida, ha dañado los acuerdos que se han hecho. Los acuerdos se hacen y ella va y los daña, y vuelve y se hacen y ella vuelve y los daña. Ella también tiene una visión ideológica de los cambios en la salud y eso es muy equivocado. La salud no necesita cambios ideológicos, sino cambiar lo que no funciona y mantener lo que funciona”, aseveró Gaviria Trujillo.



Cabe recordar que tras su salida del gabinete del presidente Gustavo Petro, el exministro Gaviria afirmó públicamente que Corcho "es una mala ministra de Salud".



Sin embargo, el presidente Petro ha defendido a su Ministra de Salud de las críticas. La semana pasada, cuando estaba en Estados Unidos, el jefe de Estado respondió a los reparos de César Gaviria a Corcho a través de su cuenta de Twitter.



“Esa señora es Ministra de salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente”, escribió Petro al responder el video donde parece el director del Partido Liberal criticando a la Ministra de Salud.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS