Julián Peinado, representante liberal, dice que sí hubo decisión para facultar al jefe del partido para que decida postura de la colectividad frente a reforma de la salud, aunque no hubo votación. Dice, además, comenta que no hay rebelión en el partido contra su jefe, el expresidente César Gaviria.



"Es natural que las decisiones también se tomen de consenso, no hay voto nominal, sino que se adopta una posición porque no hay oposición. Si dentro del debate se hubiera suscitado la discusión, pues hubieran solicitado que se sometiera a votación. En ningún momento se levantó la mano para someter a votación de manera específica y puntual sobre las facultades. Dimos por hecho que estábamos alineados".



¿Usted considera que hay una rebelión contra el expresidente Gaviria?



Si entendemos una rebelión como la forma en la cual se quiere hacer un cambio intempestivo, hostil de la dirección, pues no lo veo así. Lo que se ha dado es la discusión normal en la cual se ha producido un disenso respaldado por los estamentos del partido. Sin embargo, no quiere decir que cuando un congresista esté en desacuerdo con las orientaciones o lineamientos del director pueda argumentar que exista una rebelión. El presidente sigue sosteniendo un apoyo sólido y esto, lo que deja en evidencia, es que somos un partido bastante plural. Tienen que existir rutas para, como lo dicen los estatutos, poder tomar decisiones estratégicas, que fue lo que hizo el presidente del partido: plantear una decisión estratégica que fue acompañada por ambas bancadas.



María Eugenia Lopera y César Gaviria Foto: Facebook María Eugenia Lopera y Efe

¿Ya hay una decisión de bancada para no acompañar la reforma de la salud? Dieciocho representantes que le enviaron carta a Gaviria dicen que no...



Antes de la bancada de Cámara, se realizó la de Senado, en la cual se tomó la decisión de entregar facultades a Gaviria para definir los lineamientos en el tema del debate de la reforma de la salud. Posteriormente, se dio citación a bancada, de manera reglamentaria, con llamado de lista, donde también se planteó la misma solicitud y se generaron los procesos de consenso para entregar facultades al director.

¿Entonces qué pasó?



Los estatutos dicen que cuando hay diferencia entre las dos bancadas, habiendo ya tomado una decisión el Senado, pues si existía la diferencia, lo que se hace es que se faculta al presidente para que dirima la situación y sea quien tenga la última palabra. Fue una discusión tranquila en la que cada uno mostró sus lineamientos, así como algunas voces disidentes que no se manifestaron en contra de la solicitud de las facultades, sino solicitando que les permitieran dar el debate. En efecto, todos sabíamos que si el Senado se reunía primero, lo más probable es que iba a pasar eso. Situación por la cual la discusión fue tranquila y entendimos todos, estatutariamente, que las facultades sí se habían entregado.



¿Y por qué argumentan 18 representantes que no?



Lo que no hubo fue un voto a viva voz. Eso es diferente, pero no quiere decir que todos los acuerdos se generen a una votación nominal. No hubo manifestaciones en contra de dichas facultades de manera contundente. Por el contrario, todos rodeamos al presidente. No hubo ningún tipo de oposición de manera contundente, efectiva, de manera explícita para negar facultades al señor presidente Gaviria. Es natural que las decisiones también se tomen de consenso, no hay voto nominal, sino que se adopta una posición porque no hay oposición. Si dentro del debate se hubiera suscitado la discusión, pues hubieran solicitado que se sometiera a votación. En ningún momento se levantó la mano para someter a votación de manera específica y puntual sobre las facultades. Dimos por hecho que estábamos alineados.

¿Lo tomó por sorpresa el voto positivo de María Eugenia Lopera a la ponencia de la reforma de la salud, que terminó salvando al proyecto del Gobierno?



La verdad, en un sentido sí me tomó por sorpresa por la directriz de la dirección. Sin embargo, era obvio por la estructura, la conformación y las posturas del equipo de la doctora Lopera que esa circunstancia era predecible.

¿Cómo explica la desobediencia de Lopera? ¿Tiene que ver algo Julián Bedoya, quien hace dos semanas fue visto en Palacio?



En política no existen coincidencias. Creo que la lectura es obvia, más si ellos han manifestado su cercanía y simpatía y la defensa del programa de Petro. Corresponde a una decisión política de equipo en la cual están defendiendo sus propios intereses.

¿Gaviria amenazó a la bancada, como dicen sus compañeros?



Según el principio de lealtad que reposa en los estatutos del partido, le corresponde al director orientar y ejercer las funciones, sin decir que esto sea una sanción, porque no lo es. Él lo que está haciendo es una advertencia.

¿El expresidente tiene las mayorías en el partido?



Considero que las sigue teniendo, obviamente los partidos son centro de deliberación, de pensamiento. Las diferencias no quieren decir que el presidente no tenga las mayorías. Fíjese bien que el respaldo por el Senado prácticamente fue de un 90 por ciento y en la Cámara siguen sosteniéndose unos números importantes.



¿Por qué no hacen votación nominal si Gaviria tiene las mayorías?



No hubo votación, pero sí hubo decisión de bancada y hacer eso sería contrariar y violentar, primero, los acuerdos que ya se habían dado en Senado facultando al presidente. Segundo, ya hubo una bancada que no tuvo objeción frente a la entrega de facultades.



