Durante las últimas semanas, varios congresistas del Partido Liberal han anunciado su intención de votar de manera positiva la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a que el jefe de esa colectividad, César Gaviria, ha insistido en que no acompañarán.



A propósito de esta situación, el expresidente aseguró que habrá sanciones para estos 'desertores' que se aparten de la decisión de bancada que hasta la tarde de este martes es no acompañar la iniciativa impulsada por la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Pero Gaviria va más allá y asegura que habrá sanciones "a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, que incurren en violación de normas definidas como de bancada".



Además, también habrá castigos para quienes reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea "vulnerar" las decisiones del Partido", así como para aquellos que promuevan el desconocimiento de las decisiones.



Por coherencia a mis principios como Mujer Liberal Progresista y al mandato del CAMBIO que reclaman millones de colombian@s, acompaño la #ReformaALaSalud del GobNacional.



La misión del @PartidoLiberal es ayudar a resolver los problemas estructurales de la sociedad colombiana. pic.twitter.com/yoz4s5FqqY — Olga B (@OlgaBGonzalezC) April 25, 2023

Según el jefe de los liberales, estos actos podrían ser entendidos como cohecho y se prestaría a sanciones conforme a los fallos que han sido aplicados por la Corte Suprema de Justicia.



Asimismo, Gaviria insiste en que no acompañarán el proyecto porque "están de acuerdo con el reparo que ha hecho el Partido Conservador sobre el desconocimiento del texto que llevarán a votación, con los múltiples cambios anunciados por el Gobierno y la confusión que esto ha generado al no recoger las líneas gruesas propuestas por los partidos".

El pronunciamiento de Gaviria se da unas horas después de que la representante Olga Beatriz González expresó sus reparos hacia las directrices de Gaviria.



“Por coherencia a mis principios como mujer liberal progresista y al mandato del cambio que reclaman millones de colombianos, acompaño la reforma a la salud del gobierno nacional. La misión del Partido Liberal es ayudar a resolver los problemas estructurales de la sociedad colombiana”, expresó la representante.



Y agregó que “ser liberal progresista significa apoyar las grandes reforma sociales que el gobierno del cambio exige”.



Comunicado del expresidente César Gaviria

El director del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, a propósito de las Reformas al Sistema de Salud propuestas por el Gobierno, se permite informar que se aplicarán las sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, que incurren en violación de normas definidas como de bancada. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones. Asimismo, a aquellos que reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea vulnerar las decisiones del Partido Liberal Colombiano, en relación con el proyecto en discusión, recibirán sanciones del mismo tipo.



Tales conductas podrían ser entendidas como cohecho, con la aplicación de sanciones conforme a los fallos que han sido aplicados por la Corte Suprema en el pasado reciente.



Estamos de acuerdo con el reparo que ha hecho el Partido Conservador sobre el desconocimiento del texto que llevarán a votación, con los múltiples cambios anunciados por el Gobierno y la confusión que esto ha generado al no recoger las líneas gruesas propuestas por los partidos.Estas consideraciones nos llevan a mantener nuestra decisión de votar no a la reforma presentada por el Gobierno.Los parlamentarios están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, salvo excusa válida, presentada ante la mesa directiva de la corporación. De igual modo, es violatorio según la Constitución, ponerse de acuerdo para no asistir a las reuniones de Comisión o de plenarias.

